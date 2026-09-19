Tudor Gavrilă, moment spectaculos la „Vocea României”! A întors toate scaunele, iar Irina Rimes i-a dat SUPERBLOCK lui Tudor Chirilă. Ce echipă a ales

Tudor Gavrilă a avut parte de un moment memorabil în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii „Vocea României”. Concurentul a urcat pe scenă și i-a convins pe toți cei patru antrenori să întoarcă scaunele, după ce a interpretat piesa „Jesus Christ Superstar”.

Vocea uluitoare a lui Tudor Gavrilă i-a fascinat complet pe antrenori Foto: captură video

Prestația sa i-a impresionat pe antrenori, iar lupta pentru a-l convinge să intre în echipa lor a devenit rapid una intensă. Irina Rimes a apelat inclusiv la SUPERBLOCK pentru Tudor Chirilă, în încercarea de a-și asigura concurentul în propria echipă.

Smiley, cucerit de prestația concurentului

După momentul artistic, Smiley a ținut să-i transmită lui Tudor Gavrilă cât de mult l-a impresionat vocea sa și felul în care a reușit să creeze anumite sunete.

„Ai scos niște sunete de zici că le scoteai dintr-o chitară electrică. Fascinant! Ești și talentat și frumos și deștept. Mi-aș dori foarte tare să vii în echipa mea”, a spus Smiley.

Și Theo Rose a avut numai cuvinte de apreciere pentru concurent. Antrenoarea a remarcat atât prestația lui Tudor, cât și faptul că apariții precum cea a tânărului pot deveni o sursă de inspirație pentru cei care urmăresc emisiunea.

„Ești o prezență captivantă, de la cum te prezinți și până la cum cânți. Mi se pare foarte frumos că apar oameni ca tine care devin motivul pentru care unii puștani care se uită la Vocea României se apucă de cântat. Mă bucur tare că ai ales să vii și că ne dai ocazia să lucrăm cu un așa fenomen!”, a spus Theo.

Irina Rimes a încercat, la rândul ei, să-l convingă pe Tudor să aleagă echipa sa. Artista a preferat să fie sinceră cu concurentul și i-a vorbit inclusiv despre propria experiență în cadrul competiției.

„O să fiu foarte sinceră cu tine. Nu știu dacă te vezi câștigător al concursului, iar eu nu știu dacă o să pot face asta pentru tine pentru că eu nu am câștigat niciun sezon până acum... Dar pot să îți promit un loc 2 cinstit și să știi că locul 2 nu e cel mai rău. Îți zic și de ce. Eu nu am fost niciodată locul 1, nici la școală, nici la concursuri, dar mă uit în spate și cei care erau pe locul 1 acum sunt în spatele meu”, a spus Irina Rimes.

În cele din urmă, Tudor Gavrilă a făcut alegerea și a decis să continue competiția în echipa Theo Rose și Horia Brenciu.

Cine este Tudor Gavrilă

Tudor Gavrilă a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. La doar 6 ani, obișnuia să cânte prin casă, iar mama lui a glumit atunci că îl va înscrie la canto. Totuși, a mai așteptat câțiva ani, dorindu-și ca fiul să se concentreze mai întâi pe Evaluarea Națională.

Tudor a urmat Colegiul Cervantes, la secția bilingv spaniolă, iar în această perioadă a început să studieze și muzica. În clasa a XII-a, s-a concentrat asupra pregătirii pentru admiterea la Conservator, unde a reușit să intre.

Mama lui Tudor nu s-a opus alegerii făcute de fiul său, însă a avut temeri legate de viitorul acestuia. Ea este director la Teatrul Mic și, încă de când Tudor era copil, îl sfătuia să nu aleagă teatrul. Tânărul avea însă alte planuri și își dorea să cânte și să joace în musicaluri.

Părinții lui Tudor s-au despărțit pe când acesta avea doar 3 ani. Relația cu tatăl său a fost reluată abia mai târziu. Pentru o perioadă, acesta nu a fost foarte prezent în adolescența lui Tudor, însă la vârsta de 17 ani, tânărul a simțit nevoia să se apropie din nou de el.

În urmă cu doi ani, tatăl său a suferit un AVC. În perioada în care acesta se afla în spital, Tudor i-a cântat melodia pe care tatăl său i-o interpreta în copilărie. Atunci, tânărul l-a văzut plângând și a realizat cât de puternic poate fi efectul muzicii asupra oamenilor.

Experiența l-a făcut să înțeleagă și mai bine că muzica poate alina suferința și poate transmite emoții puternice.

În prezent, Tudor Gavrilă este student în anul III la Conservator, la secția Compoziție, Muzică Ușoară. A ales această direcție datorită legăturii pe care o simte cu oamenii prin intermediul acestui gen muzical.

În timpul facultății, Tudor și-a format o trupă alături de câțiva colegi. Formația se numește „Mizantrop”, denumire aleasă în antiteză cu muzica pe care o creează, aceasta fiind axată pe speranță.

A participat și la Eurovision

Parcursul muzical al lui Tudor Gavrilă nu se limitează la „Vocea României”. Concurentul a participat și la Eurovision, unde a reușit să ajungă până în semifinale.

De asemenea, tânărul a susținut concerte în Cluj, Târgu Mureș și București. Printre experiențele sale se numără și un concert radiofonic la Radio Guerrilla, dar și un show la Echoes Haus. Acum, Tudor Gavrilă are șansa de a-și continua parcursul artistic la „Vocea României”, unde va evolua în echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu.