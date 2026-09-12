O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei

O nuntă neașteptată a avut loc pe 9 septembrie la Iași, unde Maria Bilașevschi, lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, s-a căsătorit cu un fost student.

O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student Foto: Facebook

Toate indiciile arată că cei doi s-au cunoscut în mediul academic, Manuel Roman fiind student la UNAGE de doi ani și urmând să intre în anul al III-lea. La Pedagogia Artelor Plastice și Decorative, una dintre profesoarele sale este chiar Maria Bilașevschi.

Ce diferență de vârstă există între celebra profesoară din fostul ei student

Maria Bilașevschi are 42 de ani, iar actualul partener este mai mare cu aproximativ 8 ani. Manuel Roman, în vârstă de 50 de ani, i-a devenit soț după ce ar fi fost chiar studentul celebrei profesoare.

Cine este Maria Bilașevschi

Critic și istoric de artă cunoscut în Iași, Bilașevschi este curator, lector universitar și, în 2026, președinta Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici. Din primăvara acestui an conduce și Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, după ce anterior a coordonat programele culturale ale instituției.

Doctor în arte vizuale, este implicată de peste un deceniu în proiecte dedicate artei contemporane și tinerilor artiști. Este fiica artistului plastic ieșean Traian Mocanu, potrivit Ziarul de Iași.

Legătura dintre Maria Bilașevschi și partenerul ei, Manuel Roman, nu a fost doar personală, ci și profesională. În mai 2026, la o expoziție organizată chiar la Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Bilașevschi a fost coordonatoare, iar Roman s-a numărat printre expozanți.

Universitatea de Arte documentează colaborarea lor și în alte proiecte. În februarie 2026, Roman figura printre studenții participanți la „Reinterpreting the classics V”, coordonat de Bilașevschi și lectorul Smaranda Bostan.

Situația s-a repetat în mai 2026, la expoziția colectivă „Cu stimă, eu”, organizată de studenții anului al II-lea și coordonată de aceleași cadre didactice. Evenimentul a avut loc la Galeria „Labirint”, spațiu aflat în subordinea instituției conduse de Bilașevschi.

Alte nunți cu nume cunoscute la Iași

Căsătoria celor doi vine la scurt timp după alte evenimente similare relatate de „Ziarul de Iași”.

Pe 21 august, Marius Valentin Zanfirescu, fiul directorului Poliției Locale Iași, s-a căsătorit cu Iolanda Ianopol, judecătoare la Judecătoria Sectorului 2 București. Petrecerea a adunat numeroase figuri cunoscute din administrația locală, inclusiv primarul Mihai Chirica.

O zi mai târziu, pe 22 august, a avut loc nunta medicului stomatolog și asistentului universitar Andreea Ostroschi, fostă candidată PNL la Consiliul Local Iași, cu omul de afaceri nemțean Cătălin Veleșcu, magnat în domeniul energiei. Compania sa, Volta X, a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani și a participat inclusiv la licitația pentru proiectul fotovoltaic al Primăriei Iași.