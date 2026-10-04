 Cele mai ciudate superstiții din ziua nunții. Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta
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Cele mai ciudate superstiții din ziua nunții. Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta

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Nunta reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu aflat la început de drum și vine la pachet cu numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții. Chiar dacă unele dintre acestea datează de sute de ani, multe dintre ele continuă să fie respectate și în prezent.

Căsătorie.
Căsătorie. Foto: Shutterstock

Una dintre cele mai cunoscute superstiții este legată de verighete. Potrivit tradițiilor din bătrâni, în funcție de zona țării, pierderea unei verighete în jurul nunții ar putea avea o semnificație nefastă.

Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta

În tradiția populară, pierderea unei verighete este considerată una dintre cele mai temute superstiții. În anumite zone se spune că acest lucru ar prevesti o căsnicie nefericită sau chiar un divorț. Alte credințe populare merg și mai departe și susțin că pierderea verighetei ar putea anunța moartea unuia dintre soți.

Tot în categoria superstițiilor intră și modul în care se potrivește verigheta. Se spune că o verighetă prea strâmtă ar putea fi asociată cu gelozia excesivă, în timp ce una prea largă ar prevesti despărțirea, lipsa de afecțiune sau chiar infidelitatea. Din acest motiv, în trecut, alegerea dimensiunii potrivite avea și o încărcătură simbolică.

Ploaia din ziua nunții, semn de bun augur

O altă credință populară spune că ploaia în ziua nunții nu este un motiv de supărare. Din contră, potrivit tradiției, aceasta ar fi un semn de bun augur și ar simboliza bogăția și prosperitatea în căsnicie.

Bătrânii mai spuneau și că ploaia le-ar putea aduce mirilor o familie numeroasă, cu mulți copii.

De ce claxonează alaiul de nuntă

Claxoanele mașinilor din alaiul de nuntă nu sunt doar o formă de sărbătoare, potrivit unei alte superstiții. În tradiția populară, zgomotul produs de acestea ar avea rolul de a alunga spiritele rele și energiile negative care s-ar putea abate asupra mirilor.

De ce este evitată luna mai pentru nunți

O superstiție veche spune că luna mai nu este cea mai potrivită perioadă pentru o nuntă. Potrivit credințelor populare, cei care se căsătoresc în această lună ar putea avea parte de o căsnicie nefericită sau de scurtă durată.

Această credință este asociată, în unele tradiții, cu sărbătoarea Ielelor, motiv pentru care anumite cupluri aleg să evite această perioadă atunci când își stabilesc data nunții.

Doi frați nu ar trebui să se căsătorească în același an

O altă superstiție spune că doi frați nu ar trebui să se căsătorească în același an. Potrivit credinței populare, unul dintre ei, în special cel care se căsătorește al doilea, ar putea avea parte de o căsnicie nefericită.

Chiar dacă aceste credințe nu au o bază științifică, ele continuă să facă parte din folclorul și tradițiile românești, fiind transmise din generație în generație.

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