 Cum s-a schimbat școala în ultimii 20 de ani: o profesoară explică diferențele dintre 2006 și 2026
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Cum s-a schimbat școala în ultimii 20 de ani: o profesoară explică diferențele dintre 2006 și 2026

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Tehnologia, presiunea socială, așteptările părinților și transformările din viața copiilor au remodelat complet rolul cadrului didactic. În 20 de ani, învățământul la nivel global a suferit schimbări semnificative, după spusele unei profesoare din Statele Unite.

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Foto: arhivă

Mary Pettit predă din 1998 și a reflectat public asupra transformărilor majore din ultimii ani. În opinia ei, predarea în 2026 este „o profesie complet diferită” față de predarea în 2006.

Așteptările părinților: acces 24/7 la profesor

Mary Pettit spune că în 2026, profesorii sunt percepuți ca fiind disponibili în permanență. În 2006, comunicarea se făcea prin bilețele, ședințe programate sau, în cazuri urgente, printr-un telefon acasă. Ritmul era lent, iar interacțiunile erau rare și bine delimitate.

Astăzi, profesorii gestionează e-mailuri, aplicații de comunicare, notificări, mesaje instant și cataloage online. Există o așteptare constantă de răspuns rapid, uneori chiar imediat, ceea ce transformă comunicarea într-o sarcină continuă.

Documentarea excesivă a fiecărui pas din activitatea didactică

Un alt aspect care s-a schimbat radical este volumul de documente pe care profesorii trebuie să le completeze. Mary Pettit enumeră intervenții, comportamente, comunicări cu părinții, adaptări, monitorizări de progres, activități de grup, evaluări - o listă care pare să nu se mai termine.

În 2006, majoritatea profesorilor foloseau un catalog pe hârtie, o foaie de prezență și câteva notițe. În 2026, documentarea a devenit aproape la fel de solicitantă ca predarea propriu-zisă.

Profesorii au responsabilități dincolo de predarea materiei

Deși profesorii au avut întotdeauna grijă de elevi, Mary Pettit spune că rolul lor s-a extins enorm. Pe lângă predarea conținutului academic, profesorii trebuie să sprijine dezvoltarea socio-emoțională, comportamentul, organizarea, funcțiile executive, rezolvarea conflictelor, independența și chiar educația digitală.

Toate acestea trebuie integrate în aceeași zi de școală, fără ca timpul să fi crescut. Diferența este că, în 2006, aceste responsabilități erau mult mai reduse și rareori formalizate.

Tehnologia din clasă: instrument util, dar și provocare majoră

Tehnologia a adus instrumente extraordinare în educație: aplicații interactive, jocuri educaționale, platforme digitale care facilitează învățarea. Mary Pettit recunoaște că multe dintre ele sunt eficiente și transformă modul în care elevii învață.

Dar există și reversul medaliei. Profesorii concurează cu ecranele, cu stimularea constantă, cu gratificarea instantă și cu scăderea capacității de concentrare. A convinge elevii să rămână atenți la o sarcină dificilă sau lentă a devenit o provocare în sine.

Relația dintre școală și familie s-a schimbat profund

În 2006, dacă un copil primea o pedeapsă la școală, părinții susțineau de obicei decizia profesorului. Astăzi, Mary Pettit spune că profesorii ajung uneori să își apere deciziile: o notă, o regulă, o cerință sau o consecință.

Nu dă vina nici pe copii, nici pe părinți. Mary Pettit subliniază că toți se confruntă cu aceleași presiuni și schimbări. „Copiii nu au devenit brusc mai dificili. Părinții nu au încetat să le pese. Lumea din jurul copiilor s-a schimbat. Tehnologia s-a schimbat. Așteptările s-au schimbat. Iar predarea s-a schimbat odată cu ele”.

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