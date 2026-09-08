Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare”

Cătălin Scărlătescu este împreună cu Elena Gogean, arhitectă de profesie și profesoară la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Datorită experienței sale, chef-ul a ales să o lase pe iubita lui să-i proiecteze casa de vacanță, care va fi ridicată în Delta-Dunării.

Iubita lui chef Scărlătescu îi proiectează noua casă Foto: social media

Ce planuri are Cătălin Scărlătescu pentru noua casă de vacanță

După ce vechea locuință din Deltă a fost demolată, juratul de la MasterChef a început planurile pentru o nouă casă de vacanță. Deși inițial voia să colaboreze cu o firmă de construcții, totul s-a schimbat odată cu apariția Elenei Gogean în viața lui - arhitectă de profesie, care este partenera sa de viață de un an jumătate.

Chef-ul a adăugat că bugetul va fi „normal”, suficient pentru o casă frumoasă, fără a transforma proiectul într-o „fortăreață”.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit…Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an.

Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață? E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei (râde). Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Viva.

Planurile s-au schimbat în sensul în care chef-ul are o viziune aparte pentru casa în care se va relaxa în vacanțe, așa că bugetul va crește în paralel.

„Acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”.

Unde și-au făcut apariția Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean

Înainte de lansarea noului sezon MasterChef România, atmosfera s-a încălzit la evenimentul festiv organizat în centrul Capitalei. Jurații, echipa de producție și concurenții s-au reunit într-un cadru elegant pentru a oferi primele declarații despre competiția culinară.

Printre cei mai fotografiați invitați s-a numărat Cătălin Scărlătescu, care a atras toate privirile sosind de mână cu actuala sa parteneră - o prezență discretă până acum în viața publică a chef-ului.

Deși relația lor durează de ceva timp, Scărlătescu a ales să o păstreze departe de lumina reflectoarelor, iar evenimentul MasterChef România a marcat prima lor apariție publică asumată.

Chef-ul și actrița Doina Teodoru s-au despărțit după 4 ani de relație

Invitată în emisiunea „Cancan Exclusiv”, actrița a mărturisit că relația cu celebrul chef a devenit publică înainte ca ea să fie pregătită pentru un astfel de pas. În plus, atenția pe care a atras-o diferența de 17 ani dintre ei a luat-o prin surprindere.

„A fost foarte multă expunere pentru mine deodată. Pentru mine viața privată este viață privată (....). 17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu? Adică aș prefera să îmbătrânim împreună”.

Cei doi ajunseseră chiar să se logodească și aveau în plan să facă nunta, însă actrița spune că, privind acum în urmă, consideră că a fost mai bine că nu au ajuns în fața altarului.