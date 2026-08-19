Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”

Din 7 septembrie, MasterChef România revine cu un nou sezon, ce va duce lupta pentru marele premiu la un alt nivel. Show-ul culinar a avut parte de un eveniment de lansare, în această dimineață. Cătălin Scărlătescu și-a făcut apariția împreună cu iubita lui arhitect, blonda Elena. Gina Pistol și Florin Dumitrescu au lipsit însă motivat!

1/8 Cătălin Scărlătescu și iubita Elena foto: Alina Erimia

Din 7 septembrie, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Scărlătescu, la brațul iubitei la evenimentul de lansare MasterChef

Înainte de debutul mult-așteptatului show, în această dimineață, o parte din chefi și câțiva dintre concurenți și-au dat întâlnire la evenimentul de lansare, organizat într-un local de fițe din centrul Capitalei.

Cătălin Scărlătescu a făcut furori căci a venit însoțit de iubita lui, Elena.

Scărlătescu ne-a mărturisit că traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lui: iubește și este iubit. Vestitul chef are o relație cu Elena de mai mult timp, însă a preferat mereu discreția în ce privește viața privată.

„Îmi plac femeile frumoase! Este evident că nu voi rămâne burlac!”, ne-a anunțat Cătălin Scărlătescu.

Despre frumoasa Elena, iubita chef-ului, se știe că este arhitect, are 27 de ani și este profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Cătălin Scărlătescu a mai dezvăluit, pentru Click!, că noul sezon Masterchef este unul spectaculos.

„Va fi incredibil! Nu am mai văzut niciodată 120 de oameni care să gătească toți odată pentru noi! E cea mai tare ediție de până acum! O să vedeți: competiția e acerbă. A fost foarte dificil de jurizat! Nu știți cum e să deguști 120 de preparate! De câte ori nu am avut probleme cu stomacul”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru Click!

La rândul său, chef Sorin Bontea ne-a mărturisit:

„E greu cu Cătălin! Îmi face viața grea în show-ul ăsta! O să vedeți cum ne batem să ne împărțim concurenții. Eu sunt văzut ca chef-ul bun, înțelegător, dar și când mă enervez e de rău cu mine”, ne-a spus acesta.

Din păcate, Gina Pistol și chef Florin Dumitrescu nu au putut fi prezenți la evenimentul de lansare, acesta din urmă fiind plecat în vacanță.

„Anul acesta totul este dus la un alt nivel. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi”, a spus Gina, înainte de debutul noului sezon.

Andu „O Guriță Mică” intră în Camera Încinsă

Andu „O Guriță Mică” este cel care, în acest sezon, va face tot ce-i stă în putere să-i ajute sau să-i încurce pe concurenți. Andu vine în universul MasterChef cu o misiune care îl va pune direct în miezul competiției.

Pe parcursul sezonului, el va fi prezent în momente-cheie ale probelor și va avea puterea de a le influența desfășurarea. Le va aduce concurenților ingrediente pe care nu le-au mai întâlnit și pe care vor trebui să le integreze în preparatele lor, îi va provoca în timpul probelor și le va pune la încercare creativitatea și capacitatea de a se adapta.

„Pentru mine, MasterChef este un vis devenit realitate. Acum 13 ani, mă uitam împreună cu mama mea la emisiune și îi spuneam că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să ajung, într-o zi, alături de Chefi.

Faptul că că fac parte din echipa MasterChef, atât în online, cât și în Camera Încinsă, este una dintre cele mai importante realizări din viața mea. Iar rolul meu aici este unul pe cât de frumos, pe atât de provocator: voi încerca să-i ajut pe concurenți, dar și să le pun piedici, să agit spiritele și să le dau provocări care le pot aduce avantaje sau dezavantaje în probele următoare. Practic, nu vor ști niciodată dacă, atunci când intru în scenă, viața lor la MasterChef devine mai ușoară sau mai complicată”, a spus Andu.