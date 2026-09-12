 Nunți cu fast în lumea politică: Alexandru Nazare și șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan se căsătoresc în aceeași zi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Nunți cu fast în lumea politică: Alexandru Nazare și șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan se căsătoresc în aceeași zi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sâmbătă este o zi importantă pentru două cupluri care au legături cu instituții importante din România. Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, își unește destinul cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară, eveniment care va avea loc în Capitală, anunță Observatornews.ro. În aceeași zi are loc și nunta Anei-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Ana-Smărăndița și Valentin Ștefan, dar și Alexandru Nazare și Maria Mihali au nunțile azi.
Ana-Smărăndița și Valentin Ștefan, dar și Alexandru Nazare și Maria Mihali au nunțile azi. Foto: Instagram & Facebook

Cu siguranță, la eveniment sunt așteptate nume cunoscute din politica românească și nu numai. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu nu se va afla însă la niciuna dintre cele două nunți. Liderul PSD a precizat public că nu poate ajunge la evenimentul organizat de ministrul interimar al Finanțelor.

Sorin Grindeanu, absent de la ambele evenimente 

Grindeanu a făcut precizarea vineri, în momentul în care a fost întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă pentru funcția de premier. Înainte de a răspunde întrebării, acesta i-a transmis lui Nazare o urare cu ocazia căsătoriei:

„Îi doresc casă de piatră. Înțeleg că mâine (n.r. sâmbătă) are nunta. Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat Grindeanu.

Alexandru Nazare și Maria Mihali sunt împreună de câțiva ani 

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani, însă cei doi au început să se afișeze public împreună începând din 2024. Un an mai târziu, în 2025, aceștia s-au logodit, iar acum se pregătesc să facă pasul cel mare.

Alexandru Nazare urmează să își unească destinul cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară și religioasă originară din Maramureș, în vârstă de 30 de ani. Tânăra a crescut în Baia Mare și este cunoscută pentru repertoriul său muzical, în care, pe lângă muzica populară și religioasă, se regăsesc colinde și piese folk creștine.

Viitoarea soție a lui Alexandru Nazare este absolventă a Facultății de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Deși a urmat studii în domeniul businessului, Maria Mihali s-a dedicat muzicii, iar în 2026 a absolvit și Universitatea Națională de Muzică din București.

Ana-Smărăndița Irina și Valentin Ștefan se căsătoresc în aceeași zi

Tot sâmbătă, 12 septembrie 2026, se căsătoresc Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, și Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. Evenimentul are loc în județul Covasna, iar printre invitați se numără și Ilie Bolojan.

Cei doi se cunosc de mai mulți ani, inclusiv prin prisma activității profesionale. Ana-Smărăndița Irina a lucrat la Poșta Română începând din 2021, mai întâi ca și consilier al directorului general, iar ulterior în zona de strategie. Valentin Ștefan conduce compania din același an.

Ana-Smărăndița Irina a studiat Afaceri și Management la Birmingham City University și a lucrat anterior în sectorul bancar din Marea Britanie. Ulterior, a avut activitate în organizația de tineret a PNL și a ocupat o funcție de conducere în TNL Sector 1, potrivit Antena 3 CNN.

În vara anului 2025, aceasta a ajuns la Cancelaria prim-ministrului, fiind numită șefă de cabinet a lui Ilie Bolojan, cu rang de secretar de stat.

Ghid de cumpărături

nadia comaneci si carmen tanase
#Românii au talent
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația PrimeTime
Păreri despre Irlanda de Nord jpg
„Marș acasă, nu ești binevenit aici!” Țara în care românii sunt umiliți pe stradă și la muncă Fapt divers
image
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia” adevarul.ro
image
Cum s-a schimbat viața bulgarilor după trecerea la euro. „Probabil nu va mai fi niciodată țara atât de ieftină ca acum 15 ani” adevarul.ro

Parteneri

image
George Copos, formă de invidiat la 73 ani. Cum a apărut la evenimentul dedicat lui Mircea Lucescu www.fanatik.ro
image
Cum funcţiona fabrica de bani de la Suceava. 3 bărbaţi, trimişi în judecată după ce au tipărit 1 mil. € falşi observatornews.ro
image
Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa www.antena3.ro
image
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
„Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile as.ro
image
Cine moștenește dacă o persoană moare fără copii. Când ajung casa și banii la frați, părinți sau soț playtech.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluire emoționantă despre fiica lui, Teodora: „Nu pot să plec când tu ești arestat!” www.fanatik.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
image png
Pedeapsa primită de un bucureștean după ce a agresat un livrator din Bangladesh. Ce a decis instanța Național
ANM avertizează ploi torențiale jpg
ANM avertizează: cod galben de vijelii, ploi și grindină în mai multe regiuni din țară. Temperaturile scad brusc Național
masina politie jpeg
VideoTragedie după tragedie într-un bloc din Constanța! Un bărbat de 35 de ani a căzut de la etaj, în același loc în care a murit și nepotul său Național
image png
Un artist pop din Grecia a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire Internațional
Femeie durere stomac FOTO Shutterstock jpg
O bacterie foarte răspândită în lume, asociată cu un risc mai mare de cancer colorectal. Ce au descoperit cercetătorii Fapt divers
femeie fericită foto Shutterstock jpg
Ce să faci în prima oră după ce te trezești ca să ai mai multă energie. Cele 4 obiceiuri recomandate de experți Fapt divers
chirie, foto shutterstock jpg
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot” Național
batrani fericire batran depositphotos1 jpeg
Două obiceiuri simple care pot încetini declinul cognitiv. Sunt esențiale pentru sănătatea creierului Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net