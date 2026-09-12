Nunți cu fast în lumea politică: Alexandru Nazare și șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan se căsătoresc în aceeași zi

Sâmbătă este o zi importantă pentru două cupluri care au legături cu instituții importante din România. Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, își unește destinul cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară, eveniment care va avea loc în Capitală, anunță Observatornews.ro. În aceeași zi are loc și nunta Anei-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Ana-Smărăndița și Valentin Ștefan, dar și Alexandru Nazare și Maria Mihali au nunțile azi. Foto: Instagram & Facebook

Cu siguranță, la eveniment sunt așteptate nume cunoscute din politica românească și nu numai. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu nu se va afla însă la niciuna dintre cele două nunți. Liderul PSD a precizat public că nu poate ajunge la evenimentul organizat de ministrul interimar al Finanțelor.

Sorin Grindeanu, absent de la ambele evenimente

Grindeanu a făcut precizarea vineri, în momentul în care a fost întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă pentru funcția de premier. Înainte de a răspunde întrebării, acesta i-a transmis lui Nazare o urare cu ocazia căsătoriei:

„Îi doresc casă de piatră. Înțeleg că mâine (n.r. sâmbătă) are nunta. Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat Grindeanu.

Alexandru Nazare și Maria Mihali sunt împreună de câțiva ani

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani, însă cei doi au început să se afișeze public împreună începând din 2024. Un an mai târziu, în 2025, aceștia s-au logodit, iar acum se pregătesc să facă pasul cel mare.

Alexandru Nazare urmează să își unească destinul cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară și religioasă originară din Maramureș, în vârstă de 30 de ani. Tânăra a crescut în Baia Mare și este cunoscută pentru repertoriul său muzical, în care, pe lângă muzica populară și religioasă, se regăsesc colinde și piese folk creștine.

Viitoarea soție a lui Alexandru Nazare este absolventă a Facultății de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Deși a urmat studii în domeniul businessului, Maria Mihali s-a dedicat muzicii, iar în 2026 a absolvit și Universitatea Națională de Muzică din București.

Ana-Smărăndița Irina și Valentin Ștefan se căsătoresc în aceeași zi

Tot sâmbătă, 12 septembrie 2026, se căsătoresc Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, și Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. Evenimentul are loc în județul Covasna, iar printre invitați se numără și Ilie Bolojan.

Cei doi se cunosc de mai mulți ani, inclusiv prin prisma activității profesionale. Ana-Smărăndița Irina a lucrat la Poșta Română începând din 2021, mai întâi ca și consilier al directorului general, iar ulterior în zona de strategie. Valentin Ștefan conduce compania din același an.

Ana-Smărăndița Irina a studiat Afaceri și Management la Birmingham City University și a lucrat anterior în sectorul bancar din Marea Britanie. Ulterior, a avut activitate în organizația de tineret a PNL și a ocupat o funcție de conducere în TNL Sector 1, potrivit Antena 3 CNN.

În vara anului 2025, aceasta a ajuns la Cancelaria prim-ministrului, fiind numită șefă de cabinet a lui Ilie Bolojan, cu rang de secretar de stat.