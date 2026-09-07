Nuntă cu fast în weekend pentru Alexandru Nazare. Cine este artista de 30 de ani care îi va deveni soție

Bat clopotele de nuntă în cuplul Alexandru Nazare și Maria Mihali, după mai mulți ani petrecuți împreună. Ministrul interimar al Finanțelor și artista de muzică populară și-ar uni destinele săptămâna aceasta, după 2 ani de relație.

Alexandru Nazare și Maria Mihali se căsătoresc Foto: arhivă

Când ar avea loc nunta

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, citate de publicația Direct MM, cuplul ar păși spre altar pe data de 12 septembrie 2026, după ce s-au logodit în 2025. Primele apariții ale celor doi au avut loc în 2024, însă relația lor a rămas una destul de discretă.

Cei doi par să împărtășească aceleași principii, fiind adesea surprinși în ipostaze care reflectă echilibrul dintre viața personală și pasiunile fiecăruia. De la vizite la mănăstiri, precum Radu-Vodă, până la escapade la munte, relația lor pare construită pe experiențe autentice și timp de calitate petrecut împreună.

În același timp, Maria îi este alături partenerului său și în momentele importante din viața acestuia, fiind prezentă inclusiv la evenimente sau activități care țin de pasiunile lui, cum ar fi meciurile echipei naționale.

Cine este Maria Mihali

Maria se ocupă atent de profesia sa de cântăreață de muzică populară. Repertoriul său include în mare parte folclor, dar și folk creștin, imnuri și colinde creștine. Logodnica lui Alexandru Năzare a luat premiul cel mare la Festivalul de Folclor Lucreția Ciobanu acum 10 ani.

Maria Mihali, în vârstă de 30 de ani, s-a născut și a crescut în Baia Mare și este una dintre vocile care duc mai departe tradițiile Maramureșului istoric, în special ale zonei Borșa, de unde provine tatăl ei. De-a lungul anilor, artista și-a construit o identitate distinctă în lumea folclorului, dar și în cea a muzicii religioase, unde pricesnele ocupă un loc central în repertoriul său. A colaborat cu Grupul Iza și a urcat pe scene din țară și din străinătate, fiind apreciată pentru autenticitatea interpretării.

O coincidență pe care Maria o consideră o binecuvântare i-a marcat destinul: s-a născut pe 14 aprilie 1996, chiar în ziua de Paști. Într-un interviu acordat publicației DirectMM, artista mărturisea că a purtat mereu această întâmplare ca pe „cea mai frumoasă binecuvântare”.

Dincolo de scena folclorică, Maria Mihali are o formare profesională solidă într-un domeniu diferit. A absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, apoi Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, continuând cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor la FSEGA, finalizat în 2020.

În paralel, și-a desăvârșit pregătirea muzicală la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, secția canto popular, pe care a absolvit-o în 2017. Un moment definitoriu al carierei sale a fost câștigarea Trofeului Festivalului „Lucreția Ciobanu” de la Sibiu, în 2016.

În ultimii ani, Maria și-a continuat perfecționarea la Universitatea Națională de Muzică din București, unde studiază pentru a-și rafina tehnica vocală și, totodată, lucrează cu tineri care își doresc să urmeze drumul cântecului popular. Tânăra interpretă este cu 15 ani mai tânără decât Alexandru Nazare.