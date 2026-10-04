Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară

Lidia Fecioru a făcut o listă a obiectelor și lucrurilor despre care spune că pot atrage norocul în locuință. Bioenergoterapeutul a vorbit și despre greșelile pe care oamenii le fac atunci când își amenajează casa și care, potrivit principiilor în care crede, pot influența energia din locuință.

Lidia Fecioru și lista obiectelor care aduc noroc în casă. Foto: Shutterstock/Instagram

Greșeala pe care o facem atunci când alegem masa

Lidia Fecioru spune că una dintre greșelile pe care le fac oamenii atunci când își cumpără mobila are legătură chiar cu masa din casă. Potrivit acesteia, mesele rotunde ar fi de preferat celor cu colțuri ascuțite, deoarece energiile nu ar trebui să se „lovească”.

Bioenergoterapeutul a recunoscut că și ea a făcut această alegere fără să țină cont de acest principiu.

„Sunt multe obiecte care ne aduc noroc în casă. În primul rând, trebuie să aşezăm mobila. Noi nu ne gândim când ne cumpărăm mobilă. Nici eu nu m-am gândit şi am făcut o greşală.

Am luat masa de mijloc care e dreptunghiulară şi trebuia să aibă colţurile rotunde pentru că energiile nu trebuie să se lovească. E bine să avem culori în casă. La mine un perete are o culoare, iar un alt perete altă culoare”, a explicat Lidia Fecioru la Antena 3 în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Ce spune despre perdele și culorile din locuință

Lidia Fecioru spune că nu este preocupată ca perdelele să se potrivească neapărat cu nuanța pereților. Pentru ea, cel mai important este ca toate elementele din încăpere să formeze o armonie.

„Niciodată nu mă uit să fie perdelele în combinaţie cu pereţii. Eu pun perdelele cum îmi place mie acum. Dacă le vreau roşii, le pun roşii. Important e să îmi placă geamul. Să fie o armonie, e foarte important. Să vopsim cu gust. Să ardem tămâie, să ardem salvie. Salvia e importantă.”

Peștele, bambusul și potcoava, printre obiectele considerate aducătoare de noroc

Potrivit Lidiei Fecioru, și anumite obiecte decorative pot avea o semnificație aparte în locuință. Printre acestea se numără peștii, despre care spune că sunt asociați cu norocul, inclusiv în Feng Shui.

„Aveam o vitrină în casă şi aşa îmi dădeam seama că bibeloul Pescarul cu peşte se mişcă. Ne aduce noroc peştele dacă îl avem în casă. Şi în Feng Shui e important. Sau chiar şi un peştişor în acvariu. Semnul peştilor. De bambus am spus, aduce noroc în casă, noroc la bani, noroc în sine.

Potcoava aduce foarte mult noroc şi e bine să fie găsită, nu cumpărată. Ideal ar fi să o găseşti. Potcoava are un loc special: deasupra uşii sau pe poartă şi se pune cu U-ul în sus. Nu în jos, ci în sus.”

Ce alte obiecte recomandă Lidia Fecioru

Lista nu se oprește aici. Bioenergoterapeutul recomandă și cristalele, cuarțurile, lămpile de sare sau statuetele reprezentând elefanți. În cazul acestora din urmă, spune că există anumite reguli pe care ar trebui să le respectăm.

„Cristale ne putem pune în casă, cuarţurile, lămpile de sare, elefanţi. La statuetele cu elefanţi trebuie să fie cu trompa în sus şi trebuie să fie cel puţin trei, să aibă suita, adică mama, tata, fiul.

Despre cal se spune că e la fel de important pentru că îţi dă posibilitatea să fii un lider, un conducător. Este semnul că eşti pe cai mari.

Mai sunt şi clopoţeii de vânt despre care se spune că nu trebuie puşi într-un loc pe sub care treci, deci trebuie să fie într-un colţ. Semnifică bogăţie, sunt aducători de bani.”