 Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lidia Fecioru a făcut o listă a obiectelor și lucrurilor despre care spune că pot atrage norocul în locuință. Bioenergoterapeutul a vorbit și despre greșelile pe care oamenii le fac atunci când își amenajează casa și care, potrivit principiilor în care crede, pot influența energia din locuință.

Lidia Fecioru și lista obiectelor care aduc noroc în casă.
Lidia Fecioru și lista obiectelor care aduc noroc în casă. Foto: Shutterstock/Instagram

Greșeala pe care o facem atunci când alegem masa

Lidia Fecioru spune că una dintre greșelile pe care le fac oamenii atunci când își cumpără mobila are legătură chiar cu masa din casă. Potrivit acesteia, mesele rotunde ar fi de preferat celor cu colțuri ascuțite, deoarece energiile nu ar trebui să se „lovească”.

Bioenergoterapeutul a recunoscut că și ea a făcut această alegere fără să țină cont de acest principiu.

„Sunt multe obiecte care ne aduc noroc în casă. În primul rând, trebuie să aşezăm mobila. Noi nu ne gândim când ne cumpărăm mobilă. Nici eu nu m-am gândit şi am făcut o greşală.

Am luat masa de mijloc care e dreptunghiulară şi trebuia să aibă colţurile rotunde pentru că energiile nu trebuie să se lovească. E bine să avem culori în casă. La mine un perete are o culoare, iar un alt perete altă culoare”, a explicat Lidia Fecioru la Antena 3 în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Ce spune despre perdele și culorile din locuință

Lidia Fecioru spune că nu este preocupată ca perdelele să se potrivească neapărat cu nuanța pereților. Pentru ea, cel mai important este ca toate elementele din încăpere să formeze o armonie.

„Niciodată nu mă uit să fie perdelele în combinaţie cu pereţii. Eu pun perdelele cum îmi place mie acum. Dacă le vreau roşii, le pun roşii. Important e să îmi placă geamul. Să fie o armonie, e foarte important. Să vopsim cu gust. Să ardem tămâie, să ardem salvie. Salvia e importantă.”

Peștele, bambusul și potcoava, printre obiectele considerate aducătoare de noroc

Potrivit Lidiei Fecioru, și anumite obiecte decorative pot avea o semnificație aparte în locuință. Printre acestea se numără peștii, despre care spune că sunt asociați cu norocul, inclusiv în Feng Shui.

„Aveam o vitrină în casă şi aşa îmi dădeam seama că bibeloul Pescarul cu peşte se mişcă. Ne aduce noroc peştele dacă îl avem în casă. Şi în Feng Shui e important. Sau chiar şi un peştişor în acvariu. Semnul peştilor. De bambus am spus, aduce noroc în casă, noroc la bani, noroc în sine.

Potcoava aduce foarte mult noroc şi e bine să fie găsită, nu cumpărată. Ideal ar fi să o găseşti. Potcoava are un loc special: deasupra uşii sau pe poartă şi se pune cu U-ul în sus. Nu în jos, ci în sus.”

Ce alte obiecte recomandă Lidia Fecioru

Lista nu se oprește aici. Bioenergoterapeutul recomandă și cristalele, cuarțurile, lămpile de sare sau statuetele reprezentând elefanți. În cazul acestora din urmă, spune că există anumite reguli pe care ar trebui să le respectăm.

„Cristale ne putem pune în casă, cuarţurile, lămpile de sare, elefanţi. La statuetele cu elefanţi trebuie să fie cu trompa în sus şi trebuie să fie cel puţin trei, să aibă suita, adică mama, tata, fiul.

Despre cal se spune că e la fel de important pentru că îţi dă posibilitatea să fii un lider, un conducător. Este semnul că eşti pe cai mari.

Mai sunt şi clopoţeii de vânt despre care se spune că nu trebuie puşi într-un loc pe sub care treci, deci trebuie să fie într-un colţ. Semnifică bogăţie, sunt aducători de bani.”

Ghid de cumpărături

Raluka jpg
„Mi-e și rușine să vă povestesc”. Raluka, victima unei înșelătorii. Cum au reușit să o păcălească pe artistă Vedete românești
Ian gest uluitor jpg
FotoScene revoltătoare! Ian a urinat pe scenă, chiar în fața publicului. Tzancă Uraganu și Jador au răbufnit Vedete românești
image
„Eu aduc banii, tu ai grijă de casă”. Când familia tradițională devine o capcană pentru unul dintre parteneri adevarul.ro
image
Cum pierzi mii de euro cu o mașină fără să-ți dai seama. Modelele care se depreciază cel mai rapid în România adevarul.ro

Parteneri

image
Top 10 recorduri sportive despre care se spune că e imposibil să fie doborâte www.fanatik.ro
image
Tradiția dusă din generație în generație în familia Anastasiei. Așa, fructele din livadă nu se mai pierd observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Replica Pro TV după derapajul de la petrecerea Antenei 1. Ce transmite televiziunea din Pache Protopopescu www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Cine este Andreea Albăstroiu soţia lui as.ro
image
Când trebuie să ai banii în cont pentru rata la bancă. Ce se întâmplă dacă scadența pică sâmbătă sau duminică playtech.ro
image
Gheorghe Mustață, atac devastator la adresa antrenorilor de la FCSB: „Să plece urgent, să dispară din club” www.fanatik.ro
image
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
cuplu japonez jpg
Ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a combate criza natalității Internațional
Caini si pisici jpg
Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită în Parcul Herăstrău. Adopții, demonstrații canine și activități pentru întreaga familie Actualitate
rosii adobestock1 jpeg
VideoVrei să păstrezi roșiile proaspete peste iarnă? Iată un truc simplu din anii ’70 pe care merită să-l încerci Fapt divers
casă rustică jpg
Cum a fost transformată o căsuță de 65 de metri pătrați într-o locuință rustică de poveste: „Plătești cu timpul tău” Fapt divers
Castelul Osaka în sezonul florilor de cireș, Osaka, Japonia Exact Tours jpg
Cu câți bani poți vedea cireșii înfloriți din Japonia sau patria K-Pop, Coreea de Sud ? „Rezervările se fac cu cinci luni înainte” Fapt divers
masini politie webp
Comisar-șef din Constanța, prins beat la volan. Avea o alcoolemie de 2,60 la mie și și-ar fi amenințat colegii Național
Buncăr Croația
„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de români în Croația. Ce descoperire macabră au făcut Fapt divers
Mesaje de Sfinții Petru și Pavel (9) jpg
Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină” Fapt divers
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net