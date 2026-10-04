 Incendiu de proporții în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați
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Incendiu de proporții în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați

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Un incendiu de amploare a izbucnit duminică după-amiază în localitatea Bălteni, județul Dâmbovița, mobilizând forțe sporite ale pompierilor militari. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați

Incendiu puternic la o suprafață de 1.000 de metri pătrați
Incendiu puternic la o suprafață de 1.000 de metri pătrați Foto: facebook

A cuprins cantități mari de deșeuri menajere, mase plastice și vegetație uscată. Din cauza coloanei dense de fum toxic care s-a ridicat deasupra zonei, autoritățile au declanșat sistemul de avertizare a populației.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă

Locuitorii din proximitate au primit un mesaj prin sistemul RO-Alert prin care au fost sfătuiți să își ia măsuri de precauție, să închidă ferestrele și să evite deplasările în perimetrul afectat de noxe.

Degajările masive de fum au impus alertarea imediată a comunității locale pentru a preveni intoxicațiile respiratorii în rândul populației.

Trei autospeciale mobilizate pentru lichidarea focarului de la Bălteni

Pentru gestionarea situației de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița a direcționat imediat la fața locului trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Echipajele de intervenție acționează susținut pentru izolarea focului și împiedicarea propagării la zonele învecinate.

„Incendiul se manifestă la deșeuri menajere, mase plastice și vegetație uscată, fiind afectată o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului”, au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița, potrivit Pro Tv.

Arderile maselor plastice îngreunează misiunea salvatorilor din cauza temperaturilor extreme și a toxicității substanțelor chimice eliberate în aer.

Un alt incident în zona Plauru în urmă cu câteva zile 

O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri în zona localității Plauru, județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar nu au detectat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României.

Incidentul are loc la doar câteva zile după un alt eveniment produs în aceeași zonă, unde un incendiu a izbucnit în apropierea localității Plauru. Cele două situații au readus în atenție zona de la granița cu Ucraina.

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