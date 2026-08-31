Incendiu de proporții în Hunedoara: 15 hectare mistuite de flăcări, iar fumul dens a blocat circulația pe DN 66

Pompierii din județul Hunedoara au intervenit într-o misiune contracronometru pentru stingerea unui incendiu violent de vegetație uscată și fond forestier, care a mistuit aproximativ 15 hectare.

Incendiu de proporții a izbucnit în județul Hunedoara Foto: Captură video Observator

Mobilizare masivă de forțe pe DN 66, unde zeci de pompieri s-au luptat cu un foc scăpat de sub control. Vizibilitatea redusă la zero din cauza fumului gros a paralizat traficul rutier pe o arteră strategică a județului.

15 hectare de vegetație și pădure în flăcări

Focul, pornit inițial pe o pășune, a scăpat rapid de sub control din cauza rafalelor de vânt și a vegetației uscate din zonă. În doar câteva zeci de minute, flăcările au înghițit nu mai puțin de 15 hectare.

„Peste 15 hectare de vegetație uscată și fond forestier, din zona Rovina, în nordul județului, au fost cuprinse ieri de flăcări. Intervenția echipajelor a fost îngreunată de vânt, temperatură ridicată și de terenul accidentat”, a transmis ISU Hunedoara potrivit MediaFax.

Trafic blocat pe Drumul Național 66 din cauza perdelei dense de fum

Efectele incendiului s-au resimțit direct pe drumurile naționale. Fumul gros și înecăcios generat de arderea masivă a acoperit complet carosabilul, făcând deplasarea imposibilă în condiții de siguranță.

Poliția Rutieră a luat decizia de a închide temporar circulația pe Drumul Național 66 timp de câteva ore, prevenind astfel producerea unor accidente rutiere în lanț. După eforturile intense ale echipajelor operative, incendiul a fost localizat și lichidat, iar traficul a fost reluat treptat.

În urma acestui eveniment, autoritățile atrag atenția privind folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole și a pășunilor singuri.

Val de fum toxic peste vestul țării

Incidentul din Hunedoara completează un tablou critic al arderilor de vegetație din regiunea de vest a României.

Cu aproximativ o săptămână în urmă, județele de frontieră s-au confruntat cu un episod sever de poluare atmosferică generat de un incendiu devastator izbucnit în Serbia, în rezervația Dunele Deliblat, la doar câțiva kilometri de graniță, unde flăcările au mistuit peste 3.500 de hectare.

Nori uriași de fum dens și înecăcios au traversat frontiera, învăluind municipiul Timișoara și transformându-l în cel mai afectat mare centru urban.

Aerul a devenit greu de respirat, iar senzorii independenți și oficiali de monitorizare a calității aerului au indicat niveluri de cod roșu.