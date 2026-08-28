 Tragedie în Elveția! Doi români se numără printre victimele incendiului devastator
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Tragedie în Elveția! Doi români se numără printre victimele incendiului devastator

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Doi români și-au pierdut viața în mod tragic în Elveția, în urma unui incendiu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat faptul că autoritățile elvețiene au comunicat faptul că doi cetățeni români se află printre victimele incendiului izbucnit pe 21 august, în orașul Thusis.

Patru oameni au murit în urma incendiului
Patru oameni au murit în urma incendiului Foto: FOTO: X

Incendiul din orașul Thusis a afectat o clădire în care se afla un restaurant și mai multe locuințe. MAE a comunicat faptul că, printre victimele acestui incendiu tragic s-au aflat și doi români. În total, patru persoane au murit în urma deflagrației care a distrus complet clădirea din orașul elvețian Thusis.

Localitatea se află în cantonul elvețian Graubünden, iar incendiul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, adică în noaptea dintre 20 și 21 august.

Doi români și-au pierdut viața în incendiul din Thusis

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români.

Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a comunicat MAE în cursul serii de vineri.

Românii pot cere asistență ambasadei

Românii care se află în Elveția și întâmpină orice fel de dificultăți pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României din Berna. Românii pot apela numărul de telefon al call-center-ului: +41 31 351 05 46 sau +41 31 351 05 47. În plus, românii care se confruntă cu o situație critică pot suna la telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

În cursul serii de vineri, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat faptul că printre victimele incendiului din Thusis s-au numărat și doi români. În total, patru persoane și-au pierdut viața din cauza flăcărilor.

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