 Moarte suspectă a unei gravide de 38 de ani. Ar fi căzut de la etajul 4, iar concubinul ar fi dus-o înapoi în casă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Moarte suspectă a unei gravide de 38 de ani. Ar fi căzut de la etajul 4, iar concubinul ar fi dus-o înapoi în casă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un incident tragic a avut loc în urmă cu numai câteva zile în Piatra Neamț. O femeie însărcinată în vârstă de numai 38 de ani a căzut de la etajul patru al unui bloc, iar în urma căzăturii, ea și-a pierdut viața.

Poliția a început o anchetă
Poliția a început o anchetă Foto: Arhivă

Incidentul a avut loc în urmă cu numai câteva zile, iar autoritățile au început deja o anchetă în acest caz. O femeie în vârstă de numai 38 de ani, gravidă în 22 de săptămâni, a căzut de la etajul patru al unui bloc din Piatra Neamț. Potrivit adevarul.ro, tragedia a avut loc în noaptea dintre 22 spre 23 august, iar femeia și-a pierdut viața.

Partenerul ei a coborât și ar fi adus-o pe femeie înapoi în apartament, iar, potrivit anchetatorilor, el ar fi așteptat vreme de două ore înainte de a suna la 112. La acest moment, ancheta polițiștilor se află în desfășurare.

Autoritățile au început o anchetă

La data de 23 august a.c., în jurul orei 02:55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamț, s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil. Ulterior, concubinul acesteia, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din aceeași localitate, ar fi dus-o în imobil, sesizând autoritățile, după aproximativ 2 ore.

Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde aceasta a decedat. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și ucidere din culpă”, a declarat inspectorul principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, conform sursei citate.

Femeia era însărcinată în 22 de săptămâni

Potrivit surselor judiciare, partenerul victimei ar fi spus anchetatorilor că ar fi încercat să o prindă pe femeie, dar nu ar fi reușit. Acum, autoritățile încearcă să stabilească precis cum s-a produs această tragedie.

Vecinii spun că cei doi parteneri s-ar fi certat constant, dar nu cred că tânăra ar fi fost victima unui act de violență.

Ghid de cumpărături

banner catalin botezatu png
#Exclusiv Click!
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge” Vedete românești
cabral instagram jpg
VideoDe ce a schimbat Cabral resortul în timpul vacanței cu copiii: „De-abia mai apucăm masa de seară” Vedete românești
image
Un avion Delta Air Lines a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în timpul zborului: „Trebuie să merg la spital” adevarul.ro
image
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul” adevarul.ro

Parteneri

image
Sfârșit tragic pentru o legendă a fotbalului românesc! A murit după un incendiu cumplit www.fanatik.ro
image
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu: Vizita la Moscova a directorului CIA. America și Rusia își testează capacitatea de cooperare și compromis www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe părinții playtech.ro
image
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire www.fanatik.ro
image
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Istorie contemporană
Ungaria comemorează 500 de ani de la Bătălia de la Mohacs: Între memorie istorică și dispută politică historia.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
victoria ionescu instagram jpg
Victoria Maria Ionescu, condusă pe ultimul drum de fostul iubit! Ce diagnostic avea tânăra Național
statuie jpg
Statuie veche de 11.000 de ani, descoperită într-unul dintre cele mai vechi sate din lume. Arheologii sunt uimiți Internațional
curatare panouri fotovoltaice jpg
Domeniul către care se îndreaptă tot mai mulți români. A înlocuit IT-ul, iar salariile încep de la 5.000 de lei Național
Plaja Mamaia FOTO Discover Dobrogea webp
Au ignorat recenziile negative și s-au cazat la un hotel din Mamaia. Ce au găsit turiștii: „Chiar au fost un pic murdare” Fapt divers
job pexels jpg
Puțini români mai știu să facă asta! Meseria rară care a primit, în sfârșit, recunoaștere oficială. Se întâmplă după cinci decenii Fapt divers
mexic jpg
Un tânăr a lucrat vreme de 5 ani ca gunoier pentru a-și plăti cursurile. Ce a făcut după ce a obținut diploma Internațional
controlori stb jpg
Ce i s-a întâmplat unui turist britanic venit pentru prima dată în România: „Simt că a făcut abuz de putere” Național
curatenie podea adobestock jpg
Motivul pentru care podeaua devine lipicioasă după ce o cureți cu mopul. Cum poți evita problema Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net