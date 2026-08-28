Moarte suspectă a unei gravide de 38 de ani. Ar fi căzut de la etajul 4, iar concubinul ar fi dus-o înapoi în casă

Un incident tragic a avut loc în urmă cu numai câteva zile în Piatra Neamț. O femeie însărcinată în vârstă de numai 38 de ani a căzut de la etajul patru al unui bloc, iar în urma căzăturii, ea și-a pierdut viața.

Poliția a început o anchetă Foto: Arhivă

Incidentul a avut loc în urmă cu numai câteva zile, iar autoritățile au început deja o anchetă în acest caz. O femeie în vârstă de numai 38 de ani, gravidă în 22 de săptămâni, a căzut de la etajul patru al unui bloc din Piatra Neamț. Potrivit adevarul.ro, tragedia a avut loc în noaptea dintre 22 spre 23 august, iar femeia și-a pierdut viața.

Partenerul ei a coborât și ar fi adus-o pe femeie înapoi în apartament, iar, potrivit anchetatorilor, el ar fi așteptat vreme de două ore înainte de a suna la 112. La acest moment, ancheta polițiștilor se află în desfășurare.

Autoritățile au început o anchetă

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 02:55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamț, s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil. Ulterior, concubinul acesteia, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din aceeași localitate, ar fi dus-o în imobil, sesizând autoritățile, după aproximativ 2 ore.

Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde aceasta a decedat. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și ucidere din culpă”, a declarat inspectorul principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, conform sursei citate.

Femeia era însărcinată în 22 de săptămâni

Potrivit surselor judiciare, partenerul victimei ar fi spus anchetatorilor că ar fi încercat să o prindă pe femeie, dar nu ar fi reușit. Acum, autoritățile încearcă să stabilească precis cum s-a produs această tragedie.

Vecinii spun că cei doi parteneri s-ar fi certat constant, dar nu cred că tânăra ar fi fost victima unui act de violență.