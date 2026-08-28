Au ignorat recenziile negative și s-au cazat la un hotel din Mamaia. Ce au găsit turiștii: „Chiar au fost un pic murdare”

Vara deja se apropie de final, iar tot mai mulți turiști care și-au petrecut vacanța pe litoral vorbesc în spațiul online despre experiențele lor. Iar în recenziile lăsate de aceștia sunt abordate subiecte precum curățenia, mâncarea și prețurile de pe litoralul românesc.

Recenziile sunt foarte importante pentru turiști Foto: Discover Dobrogea

Mai mult de jumătate dintre turiștii din Europa sunt dispuși să vorbească în mediul online despre lucrurile care i-au nemulțumit la hotelurile în care au stat. Iar astfel de recenzii sunt cruciale pentru alți turiști care încă se decid către ce destinații să se îndrepte.

„Contează destul de mult pentru că în funcție de ele îmi aleg locul unde mă duc. Prima dată mă uit la stele,apoi la recenzii”, a spus un turist potrivit observatornews.ro, vorbind despre importanța recenziilor.

Recenziile sunt foarte importante pentru turiști

În același timp, există și turiști pentru care recenziile negative nu contează foarte mult. Indiferent dacă este vorba despre constrângeri de buget sau despre simplă curiozitate, unii români sunt dispuși să se cazeze în hoteluri cu recenzii negative.

În această categorie s-au aflat și Adina și Radu, doi turiști care au ajuns la Mamaia și s-au cazat într-un hotel de patru stele. Pentru un sejur de o săptămână, cei doi au plătit 5.600 de lei, iar hotelul în care au stat avea recenzii negative.

„Au fost multe recenzii negative și am zis hai că poate nu este chiar așa. Recenziile negative au fost în primul rând cu camera, camerele murdare, ceea ce a fost aprobat de mine, chiar au fost un pic murdare”, a spus Adina, conform sursei citate.

Ce probleme reclamă turiștii ajunși pe litoral

De-a lungul verii, turiștii care au ajuns pe litoralul românesc au vorbit și despre alte probleme. Un turist care se afla pe litoral alături de familie a observat că, pe plajă, un grup de opt persoane consuma semințe și arunca cojile direct pe nisip.

„M‑am apropiat de ei și le‑am atras atenția, în mod civilizat, că ceea ce făceau nu era în regulă. În acel moment, mi s‑a răspuns să îmi văd de treabă și să nu le stric ziua, întrebându‑mă de ce m‑ar interesa comportamentul lor.

Am discutat și cu administratorii plajei, însă aceștia au spus că nu au nicio posibilitate legală de a interveni”, a declarat turistul.