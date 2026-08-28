Motivul pentru care podeaua devine lipicioasă după ce o cureți cu mopul. Cum poți evita problema

Tuturor ni s-a întâmplat să dăm cu mopul iar apoi să observăm că podeaua noastră este surprinzător de lipicioasă. Acest fenomen poate avea diferite cauze, iar fiecare dintre ele este foarte comună. Din fericire, această problemă este surprinzător de ușor de rezolvat.

Este o problemă foarte comună Foto: Adobe Stock

După ce facem curat în casă, în mod normal, nu ar mai trebui să observăm probleme precum urme lipicioase pe podea. Însă, după ce curățăm podeaua cu mopul, este foarte posibil să observăm că această problemă este chiar mai extinsă decât înainte. Iar, potrivit Southern Living, totul se poate datora modului în care curățăm podeaua.

Produsele de curățat podelele conțin adesea diverse ingrediente care pot lăsa un strat lipicios atunci când sunt folosite în cantități prea mari sau când nu sunt diluate cu suficient de multă apă.

Este o problemă foarte comună

Din acest motiv, este important să citim cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj, pentru a șit precis cât și cum trebuie să folosim din soluția de curățat. De asemenea, diversele produse pentru lustruirea podelelor pot cauza acest fenomen.

Multe produse pentru lustruirea podelelor conțin acrilic, care lasă o peliculă lucioasă pe suprafața podelei. În timp, stratul de lustruire se acumulează, reține murdăria și face podelele lipicioase.

Cum trebuie spălate corect podelele

De multe ori, sursa problemei poate fi chiar mai simplă. Mai precis, poate fi vorba despre faptul că apa folosită atunci când spălăm podelele cu mopul nu este schimbată suficient de des.

În mod normal, atunci când apa devine îndeajuns de tulbure încât nu mai vedem fundul găleții, înseamnă că trebuie să o schimbăm. De asemenea, trebuie să fim atenți la modul în care curățăm podeaua din bucătărie.

Este foarte ușor să răspândim petele de grăsime care au ajuns pe podeaua din bucătărie, lucru care va duce la problema podelei lipicioase. Din acest motiv, este important să curățăm petele înainte de a începe să folosim mopul.