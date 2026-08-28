Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an

Cel mai mare aeroport din lume este construit în Dubai și va urma să devină operațional până în anul 2032. Este vorba despre Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC), iar investiția totală este una de zeci de miliarde de euro.

Aeroportul este cosntruit în Dubai Foto: Mitsubishi Heavy Industries

Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) urmează să fie cel mai mare din lume, iar investiția totală în acest proiect ajunge la 30,33 de miliarde de euro. Noul aeroport urmează să aibă nu mai puțin de cinci piste principale, care vor putea gestiona nu mai puțin de 360 de zboruri pe oră, potrivit informațiilor de la The Sun.

În fiecare oră, de pe noul aeroport din Dubai vor putea decola 200 de zboruri, în timp ce alte 160 de aeronave vor putea ateriza. În primul deceniu după deschidere, autoritățile speră ca aeroportul să ajungă la o capacitate de 150 de milioane de pasageri în fiecare an. În cele din urmă, se estimează că se va ajunge la un flux de 260 de milioane de pasageri.

Va fi cel mai mare aeroport din lume

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, aeroportul London Heathrow gestionează, în fiecare an, undeva în jur de 84 de milioane de pasageri în fiecare an. Odată ce se va deschide cea de-a treia pistă, se poate ajunge la 150 de milioane de pasageri.

La acest moment, titlul de cel mai mare aeroport din lume este deținut de King Salman International Airport, din Arabia Saudită. Acest aeroport este, în prezent, în construcție și a depășit King Fahd International Airport, un alt aeroport saudit faimos pentru dimensiunile sale.

Milioane de pasageri vor ajunge aici anual

Noul aeroport din Dubai urmează să aibă nu mai puțin de 400 de porți, iar două terminale masive vor fi conectate printr-un sistem feroviar subteran care va avea 14 stații, iar sistemul subteran de gestionare a bagajelor va gestiona aproximativ 30.000 de bagaje în fiecare oră.

În interiorul noului aeroport vor exista zone de promenadă, grădini interioare și chiar cascade artificiale.