 Mașinile primesc și ele „bulină roșie”. Ce autoturisme sunt vizate de autorități și când pot fi ridicate
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Mașinile primesc și ele „bulină roșie”. Ce autoturisme sunt vizate de autorități și când pot fi ridicate

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Cu toții m-au auzit deja de blocurile cu bulină roșie. Apartamentele din astfel de blocuri se pot transforma în riscuri în cazul unui cutremur, motiv pentru care tot mai mulți români încearcă să evite blocurile cu bulină. Însă, nu foarte mulți oameni știu că și mașinile pot primi bulină în anumite situații.

Unele mașini din Capitală au „buline roșii”
Unele mașini din Capitală au „buline roșii” Foto: observatornews.ro

Poliția Locală din București se află în căutarea mașinilor care au fost abandonate vreme de luni de zile sau chiar și ani. Toate aceste mașini urmează să primească o bulină roșie, lucru care va indica faptul că trebuie ridicate.

Numai în Sectorul 6 al Capitalei au fost identificate nu mai puțin de 1.164 de mașini abandonate pe stradă, în urma acestei acțiuni.

„Identifică mașina, verifică dacă are ITP și RCA valabile, dacă nu are atunci se pune această bulină și, conform legii, trebuie să treacă 6 luni pentru ca această procedură să fie îndeplinită și, dacă o găsim pe altă stradă decât unde a fost inițial, tot o să fie ridicată”, a spus Primarul Sectorului 6, Paul Moldovean.

Autoritățile caută mașinile cu bulină roșie

După ce sunt identificați, proprietarii acestor mașini vor primi trei înștiințări privind situația în care se află mașina lor. După ce autovehiculul este ridicat, proprietarii au la dispoziție nu mai puțin de cinci zile pentru a-și recupera mașina contra cost.

Noi avem o marjă foarte mică de oameni care vin să își recupereze autoturismele de 10-15%, majoritatea nu îi mai interesează de mașină și nu le mai pasă de ea”, a declarat Cristian Cârjan, director ADPU, potrivit observatornews.ro.

Multe mașini ajung să fie distruse

Orașe precum Timișoara și Cluj au început, de asemenea, să pună în practică această metodă. În Sectorul 6 din București, autoritățile au înregistrat 1.164 de vehicule fără proprietar sau abandonate, iar 44 dintre ele au deja dispoziție de ridicare.

Parcări supraetajate. Este peste 30.000 de euro un loc, construcţia. În Bucureşti sunt 1,6 milioane de autoturisme, locuri de parcare nu ştiu dacă sunt jumătate. Sunt mai puţine, să zicem, de 500.000 de locuri de parcare. Nu mai sunt terenuri, chiar dacă ar exista resurse financiare, nu am avea pe ce terenuri să folosim pentru atâtea locuri de parcare”, a mai spus Paul Moldovean.

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