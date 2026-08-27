 Desertul tradițional perfect pentru zilele de toamnă. Cum se pregătesc găluștele cu prune
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Desertul tradițional perfect pentru zilele de toamnă. Cum se pregătesc găluștele cu prune

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cunoscute și ca gomboți, găluștele sunt un desert tradițional pe care mulți dintre noi ni-l amintim cu drag din copilărie. Însă nu foarte mulți oameni știu cât de ușor sunt de pregătit găluștele, în realitate.

Găluștele sunt ușor de preăgtit
Găluștele sunt ușor de preăgtit Foto: Captură Youtube

Dacă dorim să pregătim un desert tradițional perfect pentru zilele de toamnă, atunci găluștele cu prune vor fi alegerea perfectă. Iar partea cea mai bună este faptul că găluștele sunt foarte ușor de pregătit!

De ce ingrediente este nevoie

Din fericire, pentru a pregăti găluște umplute cu prune nu este nevoie de prea multe ingrediente complicate. Practic, tot ce trebuie să folosim este un kilogram de cartofi, 200 de grame de făină, două ouă, două linguri de zahăr, două lingurițe de scorțișoară și 200 de grame de pesmet sau 20 de pișcoturi.

De asemenea, ne mai trebuie și 10 grame de unt, patru prune tăiate în sferturi și, dacă dorim, putem folosi și o linguriță de sare. Odată ce avem toate aceste ingrediente la îndemână, putem începe să gătim.

Cum se pregătesc găluștele cu prune

Primul pas care trebuie urmat pentru a pregăti găluștele, potrivit sefpaulconstantin.ro, este să curățăm cartofii și să-i punem la fiert cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, trebuie scurși, lăsați să se răcească, iar apoi pasați cât mai bine.

Mai departe, trebuie să adăugăm ouăle, se încorporează făina și să amestecăm până când avem un aluat elastic. Apoi, prunele trebuie tăiate în sferturi, iar fiecare bucată trebuie să încapă în interiorul unei găluști.

Pasul următor este să împărțim aluatul în porții de mărimea unei mingiuțe, să le aplatizăm, iar în mijloc vom pune bucățile de prune și, dacă dorim, puțină scorțișoară. Acum, vom forma găluști rotunde cu palmele, iar apoi se pun în apă fiartă cu puțină sare.

Mai departe, pesmetul va trebui rumenit în tigaie cu puțin unt, iar atunci când totul devine auriu, se adaugă scorțișoara și zahărul. Va trebui să amestecăm constant, se vor scoate găluștele din apă, iar apoi se vor tăvăli imediat prin amestecul de pesmet, scorțișoară și zahăr.

Ghid de cumpărături

Banner Monica Tatoiu
#Exclusiv Click!
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu” Vedete românești
banner mihai albu png
#Exclusiv Click!
Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg Vedete românești
image
„Atentat la sănătatea publică!” Imagini cu mizeria din spațiile unde sunt gătite alimentele vândute pe plajă adevarul.ro
image
Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi adevarul.ro

Parteneri

image
Primul titular care pleacă de la Universitatea Craiova după calificarea în grupele europene! Conducerea îi caută deja înlocuitor www.fanatik.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte observatornews.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit www.antena3.ro
image
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Serialul turcesc “Inimă de mamă”, o poveste tulburătoare despre cea mai pură formă de iubire, din 17 septembrie, la Kanal D! www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Comuna din România care pregătește peste 100 de terenuri gratuite pentru cei care vor să se mute aici. Familiile care ar avea prioritate playtech.ro
image
Antrenorul din SuperLiga, mărturie cutremurătoare despre fostul portar al Barcelonei care și-a luat viața la 32 de ani: „I-a murit fata în timpul operației” www.fanatik.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Elixirul tinereții propus de o celebră creatoare de modă din România. Costă 10 lei și îți face fața ”de păpușă” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
tocanita cu ardei si cu vinete jpg
Tocăniță cu vinete și ardei Rețete cu legume
cpd prajit in sos de sofran jpg
Cod prăjit în sos de șofran Rețete cu carne
tort cu pepene galben jpg
Tort cu pepene galben Deserturi
supa toscana de rosii jpg
Supă toscană de roșii Rețete cu legume
burta de vita in stil italian jpg
Burtă de vită în stil italian Rețete cu carne
rosii coapte in ulei de masline jpg
Roșii coapte în ulei de măsline Rețete cu legume
salata de pepene verde si afine jpg
Salată cu pepene verde și afine Deserturi
tocanita braziliana de peste jpg
Tocăniță braziliană de pește Rețete cu carne
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului actualitate.net