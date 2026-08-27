Desertul tradițional perfect pentru zilele de toamnă. Cum se pregătesc găluștele cu prune

Cunoscute și ca gomboți, găluștele sunt un desert tradițional pe care mulți dintre noi ni-l amintim cu drag din copilărie. Însă nu foarte mulți oameni știu cât de ușor sunt de pregătit găluștele, în realitate.

Găluștele sunt ușor de preăgtit Foto: Captură Youtube

Dacă dorim să pregătim un desert tradițional perfect pentru zilele de toamnă, atunci găluștele cu prune vor fi alegerea perfectă. Iar partea cea mai bună este faptul că găluștele sunt foarte ușor de pregătit!

De ce ingrediente este nevoie

Din fericire, pentru a pregăti găluște umplute cu prune nu este nevoie de prea multe ingrediente complicate. Practic, tot ce trebuie să folosim este un kilogram de cartofi, 200 de grame de făină, două ouă, două linguri de zahăr, două lingurițe de scorțișoară și 200 de grame de pesmet sau 20 de pișcoturi.

De asemenea, ne mai trebuie și 10 grame de unt, patru prune tăiate în sferturi și, dacă dorim, putem folosi și o linguriță de sare. Odată ce avem toate aceste ingrediente la îndemână, putem începe să gătim.

Cum se pregătesc găluștele cu prune

Primul pas care trebuie urmat pentru a pregăti găluștele, potrivit sefpaulconstantin.ro, este să curățăm cartofii și să-i punem la fiert cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, trebuie scurși, lăsați să se răcească, iar apoi pasați cât mai bine.

Mai departe, trebuie să adăugăm ouăle, se încorporează făina și să amestecăm până când avem un aluat elastic. Apoi, prunele trebuie tăiate în sferturi, iar fiecare bucată trebuie să încapă în interiorul unei găluști.

Pasul următor este să împărțim aluatul în porții de mărimea unei mingiuțe, să le aplatizăm, iar în mijloc vom pune bucățile de prune și, dacă dorim, puțină scorțișoară. Acum, vom forma găluști rotunde cu palmele, iar apoi se pun în apă fiartă cu puțină sare.

Mai departe, pesmetul va trebui rumenit în tigaie cu puțin unt, iar atunci când totul devine auriu, se adaugă scorțișoara și zahărul. Va trebui să amestecăm constant, se vor scoate găluștele din apă, iar apoi se vor tăvăli imediat prin amestecul de pesmet, scorțișoară și zahăr.