 Alimentul comun care crește riscul de AVC: „Este recomandat să limitați cât mai mult posibil consumul”
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Alimentul comun care crește riscul de AVC: „Este recomandat să limitați cât mai mult posibil consumul”

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Este un aliment apreciat în întreaga lume și foarte comun în dieta celor mai mulți dintre noi. Însă, este important să știm că acest aliment poate să ne pună sănătatea în pericol, atunci când începe să fie consumat în exces. Acest aliment poate chiar să crească și riscul de accident vascular cerebral.

Mezelurile pot crește riscul de AVC
Mezelurile pot crește riscul de AVC Foto: Arhivă

În fiecare an, milioane de oameni își pierd viața sau rămân cu sechele din cauza accidentului vascular cerebral. Iar un aliment comun poate crește riscul apariției acestei probleme grave de sănătate. Este vorba, potrivit EatingWell, despre carnea roșie procesată.

Produse populare precum baconul, crenvurștii, cârnații și mezelurile de diferite tipuri pot avea un impact negativ asupra sănătății, atunci când sunt consumate în exces. Studiile au arătat că persoanele care consumă des astfel de produse au un risc cu 17% mai ridicat de a suferi un accident vascular cerebral, comparativ cu cei care le consumă doar rar.

„Cercetările arată, în general, o creștere continuă și liniară a riscului pe măsură ce consumul crește. În mod ideal, este recomandat să limitați cât mai mult posibil consumul de carne roșie procesată”, spune medicul Matthew J. Landry.

Un aliment popular poate crește riscul de AVC

În alimentele din carne roșie procesată este folosit un nivel ridicat de sare, lucru care are un impact negativ asupra sănătății sistemului nostru cardiovascular. În timp, ne vom confrunta cu hipertensiune, care este un factor de risc atunci când vine vorba despre AVC.

În plus, astfel de alimente au și un nivel ridicat de grăsimi, mai ales grăsimi saturate. Iar acest lucru este foarte problematic atât pentru sănătatea inimii cât și pentru cea a creierului. În plus, acest tip de carne afectează și arterele.

„Carnea roșie și carnea procesată favorizează dezvoltarea unui grup de bacterii intestinale care produc o substanță numită TMAO [N-oxid de trimetilamină], care crește probabilitatea formării cheagurilor de sânge și accelerează rigidizarea arterelor”, spune Landry.

Cum îți poți proteja eficient sănătatea

Pentru a reduce cât mai mult riscul de AVC, este important să consumăm alimente mai bogate în potasiu, să avem un stil de viață activ și să consumăm cât mai multe fibre.

„Creșterea aportului de fibre reduce nivelul colesterolului LDL, glicemia și tensiunea arterială și favorizează senzația de sațietate”, explică și medicul Skylar Griggs.

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