Peste 30.000 de joburi disponibile în România. Ce meserie este cea mai căutată

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că există, în acest moment, nu mai puțin de 30.000 de locuri de muncă disponibile în țara noastră. Iar una dintre cele mai căutate meserii este una care poate să ne surprindă.

Există peste 30.000 de locuri de muncă vacante în România Foto: Freepik

În total, nu mai puțin de 30.409 de locuri de muncă sunt vacante în acest moment, la nivel național. Dintre acestea, 3.009 sunt pentru șoferii de transport rutier. Deși poate suna surprinzător, aceasta este meseria pentru care angajatorii au cele mai multe locuri de muncă vacante și disponibile.

Pe locul doi atunci când vine vorba despre numărul de locuri de muncă disponibile sunt curierii. Angajatorii au nu mai puțin de 2.019 de posturi de curieri vacante, care trebuie umplute. La fel de căutați sunt și manipulanții de mărfuri, pentru care se oferă nu mai puțin de 1.301 de locuri de muncă.

Peste 30.000 de locuri de muncă sunt vacante

De asemenea, angajatorii din România mai caută oameni care să ocupe cele 1.200 de locuri de muncă disponibile pentru muncitorii necalificați în construcții și demolări. În plus, se caută și peste 1.100 de muncitori pentru spargerea și tăierea materialelor de construcții.

Angajatorii din țara noastră mai oferă și 1.088 de posturi pentru agenți de securitate, dar și 995 pentru lucrători comerciali.

Este nevoie de mii de șoferi de-a lungul țării

În plus, angajatorii din România oferă și 942 de locuri de muncă pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor. Cu toate acestea, piața muncii din țara noastră este tot mai competitivă, iar tinerilor le este din ce în ce mai greu să-și găsească un loc de muncă.

Un tânăr din România chiar a aplicat la 300 de locuri de muncă diferite folosind același CV, dar experții spun că trebuie verificate cu atenție cerințele locurilor de muncă la care aplicăm.

„Recomandarea mea este să analizeze atent cerințele și criteriile jobului pentru care aplică și să-și adapteze mesajul prin care își argumentează candidatura. Cel mai important ar fi să identifice de ce sunt potriviți și să formuleze explicit motivele pentru care se consideră potriviți pentru job”, spune Magnoliu Stan, specialist HR.