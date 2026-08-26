Inovație într-un oraș din România. 3 tone de fructe și legume stricate devin energie verde în fiecare zi

În timp ce restul României caută soluții pentru a produce cât mai multă electricitate și la un cost cât mai mic, un oraș din țara noastră pare să fi rezolvat problema. În fiecare zi, acest oraș transformă nu mai puțin de trei tone de fructe și legume stricate în carburant pentru energie verde.

Metoda inedită este folosită în Timișoara Foto: Shutterstock

În timp ce problema consumului tot mai mare de electricitate devine presantă de-a lungul României, un oraș din țara noastră a reușit să găsească o soluție ingenioasă pentru a o rezolva. În Timișoara, trei tone de fructe și legume sunt adunate din piețe în fiecare zi. Iar aceste produse sunt apoi transformate în carburant folosit pentru a produce energie verde.

Potrivit observatornews.ro, drumul gunoiului se încheie la 30 de kilometri de oraș, în localitatea Pischia. În fiecare zi, undeva în jur de trei tone de fructe, legume și flori stricate ajung la stația de biogaz, unde sunt cântărite și descărcate.

Timișoara a găsit o soluție inedită pentru a produce electricitate

Deșeurile transportate din piețele orașului sunt apoi mărunțite și sortate, după care ajung într-un rezervor unde sunt lăsate să fermenteze. În cele din urmă, rezultatul este biogaz, care este apoi folosit drept combustibil pentru motoarele centralei unde se produce energie electrică și termică.

În ce privește resturile rămase în urma acestui proces, ele sunt folosite drept îngrășământ în agricultură.

Stația nu funcționează încă la capacitate maximă

Acest proiect pilot reușește deja să alimenteze cu electricitate undeva între 1.500 și 2.000 de gospodării. Iar stația încă nu funcționează la capacitate maximă.

„În momentul acesta trebuie să înțelegem că orice megawatt produs, mai ales că este şi verde, este de cea mai mare importanță. Noi avem posibilitatea de a produce continuu din resurse pe care le aruncăm. Capacitatea stației în momentul de față este de 75 de tone pe zi timp de 365 de zile”, a declarat Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz, conform sursei citate.