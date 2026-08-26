 5 trucuri de grădinărit pe care să nu le mai folosești. Experții avertizează: pot face mai mult rău decât bine
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

5 trucuri de grădinărit pe care să nu le mai folosești. Experții avertizează: pot face mai mult rău decât bine

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Românii care stau la curte caută mereu trucuri care să-i ajute să-și îngrijească plantele cât mai ușor cu putință. Iar internetul este plin cu trucuri menite să ne facă viața mai ușoară și plantele mai frumoase ca niciodată. Însă, potrivit experților, unele sfaturi de acest fel nu sunt deloc atât de eficiente precum am crede.

Unele trucuri pentru grădinărit nu funcționează
Unele trucuri pentru grădinărit nu funcționează Foto: IStock

Dacă locuim la curte sau doar avem o mulțime de plante în casă, atunci cu siguranță am căutat, deja, diverse trucuri care să ne ajute să ne îngrijim florile mai ușor. Însă, deși pe internet vom găsi o mulțime de sfaturi de acest fel, nu toate sunt eficiente, conform Real Simple.

Cojile de banane nu funcționează

Un truc comun pe care îl vom întâlni destul de des ne spune că trebuie să folosim cojile de banane drept îngrășământ pentru plante. Însă, acest lucru nu este chiar atât de eficient pe cât am crede.

„Este posibil ca plantele să nu primească suficiente substanțe nutritive din cauza acestui dezechilibru. Spre deosebire de îngrășămintele sintetice, materialele naturale se descompun lent, ceea ce înseamnă că substanțele nutritive sunt eliberate treptat, în timp. Dacă plantele au nevoie imediată de substanțe nutritive, acest lucru poate întârzia efectul asupra creșterii plantelor”, spune experta Jane Dobbs.

În plus, atunci când un astfel de îngrășământ natural se descompune, poate elibera și un miros neplăcut.

Cafeaua adăugată în sol nu este un îngrășământ eficient

Un alt sfat pe care îl vom găsi adesea în mediul online este să folosim cafeaua ca îngrășământ. Însă, chiar dacă boabele de cafea sunt bogate în azot și pot fi utile pentru sol, ele au o aciditate ridicată.

„Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului, făcându-l prea acid pentru ca anumite plante să se dezvolte corespunzător. Acest lucru poate împiedica dezvoltarea plantelor, în loc să o favorizeze, mai ales în cazul solurilor care sunt deja acide”, spune expertul Gene Caballero.

Cojile de ou și sarea folosite împotriva limacșilor

Un alt truc popular în mediul online ne spune să folosim coji de ou și sare pentru a ține limacșii la distanță.

„În ultimii ani, am văzut influenceri din domeniul grădinăritului sugerând că cojile de ouă zdrobite, așezate în jurul plantelor, acționează ca un factor de descurajare pentru limacși și melci. Limacșii și melcii au capacitatea de a aluneca chiar și peste obiecte ascuțite, precum cioburile de sticlă și chiar cuțitele ascuțite și lamele de ras, așa că, după cum vă puteți imagina, cojile de ouă nu reprezintă absolut nicio amenințare pentru acești dăunători vâscoși”, a avertizat expertul Nathan Heinrich.

Plantele nu trebuie plantate adânc

Un alt sfat comun pe care îl vom primi este să plantăm florile cât mai adânc, pentru a le ajuta să se dezvolte mai rapid. Însă, acest truc nu funcționează, potrivit experților.

„Cu o excepție majoră, majoritatea plantelor nu se dezvoltă bine atunci când sunt plantate mai adânc decât nivelul solului pe care îl aveau în recipientul original”, mai spune Heinrich.

Uleiul esențial nu poate ține dăunătorii la distanță

În mediul online se vorbește adesea despre abilitatea uleiurilor esențiale de a ține insectele și dăunătorii la distanță.

„Amestecurile chimice pe care le preparați acasă pot fi ineficiente sau chiar dăunătoare pentru plante, insectele benefice și mediul înconjurător. Un truc popular este folosirea uleiurilor esențiale ca pesticide, însă acestea pot fi prea puternice, provocând fitotoxicitate și daune”, mai spune Dobbs.

Ghid de cumpărături

banner catalin maruta png
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă” PrimeTime
aleksandras cesnavicius jpeg
Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul PrimeTime
image
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia adevarul.ro
image
Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin” adevarul.ro

Parteneri

image
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!” www.fanatik.ro
image
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea observatornews.ro
image
Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali www.antena3.ro
image
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cât de periculos poate fi un fragment de dronă găsit pe plajă. Unele dispozitive pot transporta explozibili playtech.ro
image
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
neanderthal adobestock jpg
De ce bărbații și femeile merg diferit? Descoperirea neașteptată făcută cu ajutorul unui pelvis de neanderthalian Fapt divers
Student ținând în brațe o pungă cu diverse cumprături, fiind șocat de bonul de cumpărături shutterstock jpg
A găsit un card bancar și a făcut cumpărături de 17 ori cu el. Ce sumă a cheltuit bărbatul din Argeș Național
România harta în Europa FOTO Shutterstock
Un oraș din România, printre cele mai ieftine destinații europene de toamnă. Cât costă cazarea Fapt divers
parbriz adobestock jpg
Ce trebuie să faci dacă găsești o monedă pe parbriz. Poate fi un adevărat semnal de alarmă Fapt divers
judi oyama skateborard instagram jpg
Are 66 de ani și doboară recorduri pe skateboard Fapt divers
Elon Musk a comentat pe X protestele violente din Marea Britanie FOTO PROFIMEDIA
Elon Musk face o predicție uluitoare despre inteligența artificială: „Va fi mai deșteaptă decât toată omenirea la un loc” Internațional
ardei iute recolta china profimedia (2) jpg
„Covor roșu” din ardei iute! Imagini spectaculoase din China Fapt divers
vultureni jpg
Românii pot primi loturi de teren gratuite în această comună. Cine va avea prioritate Național
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net