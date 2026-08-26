5 trucuri de grădinărit pe care să nu le mai folosești. Experții avertizează: pot face mai mult rău decât bine

Românii care stau la curte caută mereu trucuri care să-i ajute să-și îngrijească plantele cât mai ușor cu putință. Iar internetul este plin cu trucuri menite să ne facă viața mai ușoară și plantele mai frumoase ca niciodată. Însă, potrivit experților, unele sfaturi de acest fel nu sunt deloc atât de eficiente precum am crede.

Unele trucuri pentru grădinărit nu funcționează Foto: IStock

Dacă locuim la curte sau doar avem o mulțime de plante în casă, atunci cu siguranță am căutat, deja, diverse trucuri care să ne ajute să ne îngrijim florile mai ușor. Însă, deși pe internet vom găsi o mulțime de sfaturi de acest fel, nu toate sunt eficiente, conform Real Simple.

Cojile de banane nu funcționează

Un truc comun pe care îl vom întâlni destul de des ne spune că trebuie să folosim cojile de banane drept îngrășământ pentru plante. Însă, acest lucru nu este chiar atât de eficient pe cât am crede.

„Este posibil ca plantele să nu primească suficiente substanțe nutritive din cauza acestui dezechilibru. Spre deosebire de îngrășămintele sintetice, materialele naturale se descompun lent, ceea ce înseamnă că substanțele nutritive sunt eliberate treptat, în timp. Dacă plantele au nevoie imediată de substanțe nutritive, acest lucru poate întârzia efectul asupra creșterii plantelor”, spune experta Jane Dobbs.

În plus, atunci când un astfel de îngrășământ natural se descompune, poate elibera și un miros neplăcut.

Cafeaua adăugată în sol nu este un îngrășământ eficient

Un alt sfat pe care îl vom găsi adesea în mediul online este să folosim cafeaua ca îngrășământ. Însă, chiar dacă boabele de cafea sunt bogate în azot și pot fi utile pentru sol, ele au o aciditate ridicată.

„Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului, făcându-l prea acid pentru ca anumite plante să se dezvolte corespunzător. Acest lucru poate împiedica dezvoltarea plantelor, în loc să o favorizeze, mai ales în cazul solurilor care sunt deja acide”, spune expertul Gene Caballero.

Cojile de ou și sarea folosite împotriva limacșilor

Un alt truc popular în mediul online ne spune să folosim coji de ou și sare pentru a ține limacșii la distanță.

„În ultimii ani, am văzut influenceri din domeniul grădinăritului sugerând că cojile de ouă zdrobite, așezate în jurul plantelor, acționează ca un factor de descurajare pentru limacși și melci. Limacșii și melcii au capacitatea de a aluneca chiar și peste obiecte ascuțite, precum cioburile de sticlă și chiar cuțitele ascuțite și lamele de ras, așa că, după cum vă puteți imagina, cojile de ouă nu reprezintă absolut nicio amenințare pentru acești dăunători vâscoși”, a avertizat expertul Nathan Heinrich.

Plantele nu trebuie plantate adânc

Un alt sfat comun pe care îl vom primi este să plantăm florile cât mai adânc, pentru a le ajuta să se dezvolte mai rapid. Însă, acest truc nu funcționează, potrivit experților.

„Cu o excepție majoră, majoritatea plantelor nu se dezvoltă bine atunci când sunt plantate mai adânc decât nivelul solului pe care îl aveau în recipientul original”, mai spune Heinrich.

Uleiul esențial nu poate ține dăunătorii la distanță

În mediul online se vorbește adesea despre abilitatea uleiurilor esențiale de a ține insectele și dăunătorii la distanță.

„Amestecurile chimice pe care le preparați acasă pot fi ineficiente sau chiar dăunătoare pentru plante, insectele benefice și mediul înconjurător. Un truc popular este folosirea uleiurilor esențiale ca pesticide, însă acestea pot fi prea puternice, provocând fitotoxicitate și daune”, mai spune Dobbs.