Părinții din acest stat pot primi ajutoare de 55.000 de dolari. Autoritățile doresc să sprijine familiile

O țară din Asia a apelat la măsuri extreme în speranța de a încuraja familiile să aibă mai mulți copii. Statul oferă sume uriașe de bani, iar banii vor fi acordați în tranșe, până când minorul împlinește vârsta de 17 ani.

Singapore oferă ajutoare financiare familiilor Foto: Arhivă

Singapore se confruntă cu o scădere drastică a natalității, iar, potrivit Financial Times, acest stat are cea mai rapidă rată de îmbătrânire a populației din întreaga lume. Din acest motiv, autoritățile din Singapore au hotărât să ofere familiilor suma de 55.000 de dolari pentru fiecare copil, sumă care va fi oferită în tranșe, până când minorul împlinește 17 ani.

Despre această măsură a vorbit și premierul țării, Lawrence Wong, care a anunțat reforma alocațiilor și a modului în care este oferit concediul parental în cadrul unui discurs susținut duminică, de Ziua Națională. Potrivit acestuia, guvernul din Singapore dorește să sprijine întemeierea unei familii.

Singapore oferă ajutoare financiare pentru familii

„Vrem ca fiecare familie să știe: dacă alegeți să aveți copii, guvernul vă va fi alături. Vom oferi mai mult sprijin și pe o perioadă mai lungă de timp”, a declarat Wong.

Singapore are o populație de șase milioane de locuitori, iar pe parcursul anului trecut, rata fertilității a ajuns la un record negativ de 0,87 copii per femeie. Această rată se apropie de cea din Coreea de Sud, care este de numai 0,8. Potrivit experților, pentru a menține o populație stabilă, este nevoie de un prag de 2,1.

Școlile încă aplică pedepse corporale

În același timp, începând cu anul 2027 continuă să fie permise pedepsele corporale aplicate elevilor. În acest an, chiar ministrul educației din Singapore, Desmond Lee, a confirmat faptul că profesorii pot bate elevii cu bățul, însă, numai în condiții stricte.

Potrivit oficialului, această măsură este aplicată atunci când alte metode disciplinare nu funcționează. Conform ministrului, bătaia cu băţul trebuie aprobată de către directorul școlii și poate fi aplicată numai de către profesori autorizați.