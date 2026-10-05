Casă cu 400 mp de teren, la doar 10.000 de euro. Satul de lângă Dunăre care atrage tot mai mulți cumpărători

O proprietate situată în satul Brnjica, în imediata vecinătate a fluviului Dunărea și a reperului istoric Cetatea Golubac, a fost scoasă la vânzare pentru suma fixă de doar 10.000 de euro.

Brnjica, satul din Serbia unde găsești case cu teren la prețuri surprinzătoare Foto: pexels.com

Anunțul a fost publicat pe Facebook, în cadrul grupului public „Case ieftine la țară”, atrăgând rapid atenția potențialilor cumpărători datorită așezării geografice strategice. Terenul se află la o distanță de aproximativ două minute de mers cu mașina de Dunăre și la circa cinci kilometri de fortăreața medievală Golubac.

Imobil vechi ce necesită demolare: ce presupune achiziția terenului de 4 ari

În ciuda prețului atractiv, viitorii proprietari trebuie să ia în calcul lucrări majore de reconstrucție, întrucât proprietatea nu este gata de locuit.

Conform specificațiilor furnizate direct în descrierea ofertei, pe teren se află o construcție veche și degradată care trebuie demolată până la nivelul subsolului.

„Se vinde o casă veche, care trebuie demolată până la subsol, cu teren de 4 ari în satul Brnjica, lângă Golubac. Satul este situat lângă Dunăre, astfel că de la teren până la fluviu se ajunge în două minute cu mașina. La cinci kilometri în amonte se află Cetatea Golubac. Este ideal pentru pescari, deoarece satul se află chiar lângă Dunăre”, se arată în textul anunțului.

Căi de acces, utilități și costurile ascunse ale investiției

Parcela de 400 de metri pătrați beneficiază de acces direct pe un drum asfaltat, facilitând transportul materialelor în eventualitatea demarării unui nou șantier.

De asemenea, proprietatea dispune de o fântână proprie deja forată pe teren, o sursă importantă de alimentare autonomă.

În ceea ce privește utilitățile edilitare, există posibilitatea tehnică de racordare la rețelele locale de energie electrică și apă curentă, însă branșamentele propriu-zise nu sunt trase în imobil.

Prețul cerut de 10.000 de euro este fix, însă viitorul proprietar trebuie să ia în calcul cheltuieli consistente suplimentare pentru demolare, obținerea autorizațiilor și racordarea efectivă la rețele, fiind recomandată verificarea atentă a situației juridice și urbanistice a parcelei înainte de semnare.