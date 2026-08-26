Românii pot primi loturi de teren gratuite în această comună. Cine va avea prioritate

În ultimii ani, tot mai mulți români plecați dincolo de hotare decid să revină permanent în țară. Iar o comună din județul Cluj pune la dispoziția românilor peste 100 de loturi de teren gratuite, în încercarea de a atrage noi rezidenți.

Autoritățile oferă loturi de teren gratuite Foto: Primăria Vultureni

Românii din străinătate care își doresc să revină în țară au parte de o oportunitate surprinzătoare. Primăria Vultureni pune la dispoziția românilor 100 de loturi de teren, în încercarea de a atrage noi rezidenți. Cei interesați pot primi un lot de teren gratuit, pe care își vor putea construi o casă.

Autoritățile locale își doresc să transforme terenurile într-o nouă zonă rezidențială. În cadrul acesteia nu vor exista numai locuințe, ci și unități de învățământ, magazine și diverse servicii. Prin acest proiect, Primăria Vultureni speră să atragă noi locuitori și să transforme zona într-un centru rural modern.

Sunt oferite loturi de teren gratuite

Primarul din Vultureni a vorbit despre acest proiect și a spus că, în total, este vorba despre aproximativ 100 de loturi. Cei care vor beneficia de aceste loturi vor trebui să respecte unitatea arhitecturală a zonei, motiv pentru care Primăria va oferi câteva modele de locuințe.

„Total o să avem peste 100 de parcele, dacă totul funcționează cum trebuie. Practic, eu îmi doresc crearea unui nucleu urban în mediul rural”, a declarat edilul din Vultureni, Paul Cecan, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Cine va avea prioritate

Cei interesați de această oportunitate trebuie să ofere dovada faptului că dispun de fondurile necesare pentru a începe construcția unei case. Mai mult decât atât, familiile cu copii urmează să beneficieze de prioritate la atribuirea terenurilor.

Autoritățile locale vor introduce și unele restricții, pentru a preveni vânzarea imediată a terenurilor.

„Probabil să impunem o perioadă de 10-15 ani, sau 20, în care să nu poată înstrăina parcelele. Nu vrem să ajungă parcelele astea la oportuniști sau la speculatori de piață imobiliară”, a mai spus primarul din Vultureni, conform sursei citate.