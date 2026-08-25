Îți cade părul în fiecare zi? Până la câte fire este normal și când ar trebui să ceri sfatul unui specialist

Tuturor ni se întâmplă să observăm, după ce am făcut duș sau după ce ne-am pieptănat, că ne-a căzut puțin păr. Însă, este important să știm precis în ce punct trebuie să începem să ne îngrijorăm din cauza acestui fenomen.

Se pot pierde zeci de fire de păr zilnic Foto: Getty Images

Indiferent de cât de bun este șamponul pe care îl folosim și de cât de sănătos ar fi părul nostru, câteva fire tot vor cădea, ocazional. Însă, atunci când observăm că numărul acestora este tot mai mare, poate fi nevoie să cerem opinia unui specialist, potrivit informațiilor de la marthastewart.com.

„Este normal să cadă câteva fire de păr, iar acest lucru face parte din ciclul de viață al firului de păr. Poți observa acest tip de cădere a părului atunci când faci duș sau când îți perii părul”, a spus dermatologul Amy McMichael, conform sursei citate.

Când trebuie să te îngrijoreze căderea părului

Numărul precis de fire de păr care pot cădea de-a lungul unei zile obișnuite depinde de tipul de păr pe care îl avem. Însă, în general, poate fi vorba despre undeva în jur de 50–100 de fire în fiecare zi. Acest număr fluctuează în funcție de persoană și trebuie să îl avem în vedere pentru a ne da seama dacă numărul de fire pe care le pierdem este sau nu anormal.

„De exemplu, dacă îți numeri firele de păr timp de câteva săptămâni și observi că, în medie, îți cad aproximativ 90 de fire, ai putea considera că este în regulă, deoarece se încadrează foarte bine în intervalul normal. Cu toate acestea, dacă la un moment dat îți cădeau doar 45 de fire pe zi, 90 reprezintă de două ori media ta obișnuită. Acest lucru ar putea însemna că te confrunți cu o cădere excesivă a părului”, spune și medicul David Kingsley.

„Fiecare formă de cădere a părului este diferită”

Potrivit experților, există unele situații în care acest fenomen nu mai este unul normal, ci poate solicita o vizită la medic. De exemplu, dacă vedem că ne pică șuvite întregi de păr, poate fi un motiv de îngrijorare.

De asemenea, dacă observăm zone din scalp unde nu mai avem păr aproape deloc, sau dacă scalpul este iritat și avem mâncărimi, poate fi, de asemenea, o problemă.

„Fiecare formă de cădere a părului este diferită, iar tratamentul depinde de tipul de cădere a părului cu care se confruntă persoana respectivă”, spune și medicul Amy McMichael.