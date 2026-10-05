Obiceiul banal care te poate costa sute de lei dacă stai la bloc. Puțini locatari știu că este interzis

Locuiești la bloc și obișnuiești să faci un anumit lucru în spațiile comune? S-ar putea ca un gest aparent banal să te coste scump. Fumatul nu este permis în toate zonele unui bloc, iar cei care ignoră interdicțiile prevăzute de lege pot primi amenzi de până la 500 de lei.

Obiceiul banal care te poate costa sute de lei dacă stai la bloc. Foto: arhiva

Regulile nu se referă doar la spațiile publice clasice. În anumite condiții, interdicția vizează și zone pe care locatarii le folosesc zilnic, precum holurile comune, casa scării sau liftul.

Mai mult, faptul că imobilul este proprietate privată nu înseamnă că fiecare spațiu comun poate fi folosit după bunul plac. Legislația privind fumatul stabilește clar unde este permis și unde este interzis acest obicei.

Locul din bloc unde fumatul îți poate aduce amendă

Una dintre cele mai frecvente situații apare în spațiile comune închise ale imobilului.

Legea nr. 349/2002 interzice fumatul în spațiile publice închise, iar definițiile legale includ anumite spații închise din imobile și zone utilizate de mai multe persoane. Interdicția se aplică indiferent dacă spațiul se află într-o clădire de stat sau într-o proprietate privată.

Într-un bloc, acest lucru poate însemna că fumatul pe casa scării, în holurile comune sau în lift nu este permis.

Așadar, un locatar care aprinde o țigară în timp ce așteaptă liftul sau discută cu un vecin pe palier poate încălca legislația, chiar dacă se află în imobilul în care locuiește.

Casa scării și liftul nu sunt locuri în care se poate fuma

Mulți fumători consideră că, dacă deschid un geam pe casa scării, problema este rezolvată. Nu este însă suficient.

Prezența unei ferestre sau a unui sistem de ventilație nu transformă automat un spațiu comun în unul în care fumatul este permis.

Liftul este, de asemenea, un spațiu închis, iar fumatul într-un astfel de loc este incompatibil cu interdicțiile prevăzute de legislația antifumat.

Aceleași reguli trebuie avute în vedere și în cazul holurilor sau al altor spații comune închise ale clădirii.

Dar în curtea blocului? Aici situația este diferită

În cazul spațiilor exterioare, lucrurile nu sunt la fel de simple.

Fumatul în curtea blocului nu este interzis automat doar pentru că terenul este proprietate comună. Contează destinația zonei și dacă există o interdicție legală aplicabilă.

O situație clară este reprezentată de locurile de joacă pentru copii. Legea interzice fumatul în aceste spații, inclusiv atunci când locul de joacă se află în aer liber.

În restul curții, locatarii trebuie să țină cont de regulile aplicabile spațiului, de regulamentul condominiului și de drepturile celorlalți proprietari.

Fumatul pe balconul apartamentului este interzis?

Aceasta este una dintre întrebările care apar cel mai des în cazul celor care locuiesc la bloc.

În principiu, balconul individual al apartamentului nu trebuie confundat cu un spațiu public închis. Prin urmare, interdicția generală privind fumatul în spațiile publice închise nu se aplică automat unei persoane care fumează în propriul apartament sau pe balconul său.

Există însă o altă problemă atunci când fumul ajunge constant în apartamentele vecinilor și le afectează în mod serios folosirea normală a locuinței.

În astfel de situații, conflictul poate depăși simpla problemă a fumatului și poate deveni unul legat de disconfortul creat vecinilor și respectarea drepturilor celorlalți proprietari.

Ce se întâmplă cu țigările electronice?

Nu toate produsele destinate consumului de nicotină au exact același regim juridic.

Legislația face anumite distincții între fumatul clasic, țigaretele electronice și alte produse din tutun sau nicotină. De aceea, nu este corect să se presupună automat că orice interdicție privind țigările clasice se aplică identic fiecărui produs.

Există însă spații în care legislația stabilește în mod expres și restricții pentru utilizarea țigaretei electronice.

În orice caz, locatarii trebuie să țină cont atât de legislația națională, cât și de regulile aplicabile spațiilor comune ale imobilului.

Poate asociația de proprietari să permită fumatul?

Regulamentul unui bloc nu poate anula o interdicție stabilită prin lege.

Cu alte cuvinte, dacă legislația interzice fumatul într-un anumit spațiu, o hotărâre internă a asociației de proprietari nu poate transforma acel loc într-un spațiu în care fumatul devine legal.

Asociația poate stabili reguli de conviețuire pentru spațiile comune, însă acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

Ce poate face un vecin dacă cineva fumează pe casa scării

Atunci când un locatar observă în mod repetat că un vecin fumează într-un spațiu în care acest lucru este interzis, poate sesiza problema.

O primă variantă este informarea președintelui sau a comitetului executiv al asociației de proprietari.

Este util ca sesizarea să conțină cât mai clar situația: locul unde are loc fumatul, intervalul în care se întâmplă și frecvența episoadelor.

Dacă este vorba despre încălcarea unei interdicții prevăzute de lege, situația poate fi sesizată și autorităților competente.

Important: simpla reclamație nu înseamnă că amenda este aplicată automat. Autoritatea trebuie să verifice situația și să stabilească dacă există o contravenție.

Cât este amenda pentru fumatul în locurile interzise

Pentru persoanele fizice care fumează în spațiile în care legea interzice acest lucru, amenda contravențională este cuprinsă între 100 și 500 de lei. Prevederea este stabilită de Legea nr. 349/2002, în forma actuală.

Așadar, suma de 500 de lei reprezintă limita maximă a amenzii pentru persoanele fizice în cazul faptelor prevăzute de lege.

Sancțiunile sunt mai mari în cazul persoanelor juridice, pentru situațiile reglementate distinct de legislația antifumat.

Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente

Faptul că un apartament se află în proprietate privată nu înseamnă că toate spațiile din jurul lui pot fi folosite fără restricții.

Într-un bloc există atât spații individuale, cât și spații comune, iar regulile care se aplică acestora pot fi diferite.

Pentru a evita problemele, proprietarii și chiriașii ar trebui să țină cont de câteva reguli simple:

nu fuma în lift;

nu fuma pe casa scării sau în alte spații comune închise unde fumatul este interzis;

nu fuma în locurile de joacă pentru copii;

verifică regulamentul condominiului pentru regulile suplimentare privind spațiile comune;

evită situațiile în care fumul afectează în mod repetat locuințele vecinilor;

ține cont de faptul că regulile interne ale blocului nu pot contrazice legislația națională.

De ce apar atât de multe conflicte între vecini

Fumatul este una dintre situațiile care pot genera rapid dispute într-un bloc, mai ales atunci când fumul pătrunde în alte apartamente.

Pentru unii locatari poate părea un gest lipsit de importanță. Pentru vecinii afectați, însă, fumul poate deveni o problemă repetitivă, mai ales dacă pătrunde în locuință prin ferestre, balcon sau alte spații.

De aceea, respectarea regulilor privind spațiile comune nu este doar o chestiune de evitare a unei amenzi. Este și o problemă de conviețuire și respect față de ceilalți locatari.