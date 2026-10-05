 Alertă în Marea Neagră. O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Ce s-a întâmplat cu echipajul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă în Marea Neagră. O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Ce s-a întâmplat cu echipajul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O navă ar fi fost lovită de o dronă luni, în largul Mării Negre, în apropierea platformei petroliere Pescăruș, ce aparține companiei Petrom. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 20 de mile marine de țărm, potrivit unor informații obținute de surse Antena 3 CNN.

O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom.
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Foto: arhiva

Informațiile disponibile la acest moment sunt încă neconfirmate oficial. Nu se cunosc deocamdată amploarea eventualelor pagube și nici dacă există persoane rănite sau victime.

Potrivit acelorași surse, echipajul navei s-ar afla în prezent în zona vasului, în bărcile de salvare. Autoritățile române au trimis mai multe ambarcațiuni pentru intervenție.

Intervenție de urgență în largul Mării Negre

După semnalarea incidentului, două nave de salvare ale ARSVOM – Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă aparținând Gărzii de Coastă s-ar fi deplasat către zona în care a fost raportată nava lovită.

Misiunea echipajelor de intervenție este de a verifica situația și de a acorda, dacă este necesar, sprijin persoanelor aflate la bord.

Deocamdată nu există o confirmare oficială privind natura exactă a incidentului, starea navei sau eventualele pagube produse în urma loviturii.

Nava ar fi plecat din Ucraina cu destinația Italia

Potrivit informațiilor transmise de sursele citate, nava ar fi plecat din Portul Izmail din Ucraina pe 18 septembrie.

Destinația indicată pentru vas ar fi fost Ravena, Italia.

Incidentul ar fi avut loc în timp ce nava se afla în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc și în zona platformei Pescăruș.

Nu sunt disponibile, la momentul publicării, informații oficiale care să confirme cauza exactă a incidentului sau circumstanțele în care nava ar fi fost lovită.

Echipajul s-ar fi refugiat în bărcile de salvare

Potrivit informațiilor obținute de sursele Antena 3 CNN, membrii echipajului s-ar afla în bărcile de salvare din apropierea navei.

Situația este monitorizată de echipele de salvare care se deplasează către locul indicat.

Prioritatea intervenției este verificarea stării membrilor echipajului și, dacă este necesar, evacuarea acestora în condiții de siguranță.

Până în acest moment, nu există informații oficiale privind existența unor victime.

Incidentul, în apropierea platformei Pescăruș

Zona în care ar fi avut loc incidentul se află în apropierea platformei petroliere Pescăruș, operată de Petrom, în largul Mării Negre.

Prezența unei nave comerciale în această zonă și intervenția echipajelor române de salvare fac ca autoritățile să verifice situația direct la fața locului.

Deocamdată nu este clar dacă platforma Pescăruș a fost afectată în vreun fel. Nu există informații confirmate oficial privind eventuale pagube produse instalației petroliere.

Informațiile sunt în curs de verificare, iar autoritățile nu au confirmat oficial, până la momentul publicării, toate detaliile privind incidentul.

Ghid de cumpărături

Mirela Vaida, foto Instagram jpg
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul” Vedete românești
Lidia Buble, foto Instagram jpg
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi: „Numai acolo nu l-a folosit. Rupe mingea!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București historia.ro
image png
Peste 160 de opere, de la Grigorescu la Luchian și Tonitza, în cea mai mare licitație de artă a sezonului! Național
octav, asistent medical mort spital bicaz jpg
Asistent medical de 35 de ani, găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz. Octav era în timpul programului Național
munitie iasi jpg
Alertă într-o pădure din Iași! Muniție neexplodată, descoperită într-o zonă frecventată de localnici Național
image png
Satul de poveste din Italia care este pe cale de dispariție. Aici trăiesc doar 14 oameni, dar vin să-l vadă 500.000 de turiști pe an Internațional
image png
Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent? Detaliul la care puțini români sunt atenți Fapt divers
sf apostol toma jpg
Sf. Toma, sărbătorit pe 6 octombrie. De unde vine expresia „Toma Necredinciosul” Fapt divers
bloc nou png
Obiceiul banal care te poate costa sute de lei dacă stai la bloc. Puțini locatari știu că este interzis Național
laborator virus annaliza foto pixabay jpg
Ciumă în Siberia? Moartea unei femei provoacă panică în Rusia. Ce se știe până acum Internațional
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net