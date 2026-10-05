Alertă în Marea Neagră. O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Ce s-a întâmplat cu echipajul

O navă ar fi fost lovită de o dronă luni, în largul Mării Negre, în apropierea platformei petroliere Pescăruș, ce aparține companiei Petrom. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 20 de mile marine de țărm, potrivit unor informații obținute de surse Antena 3 CNN.

O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Foto: arhiva

Informațiile disponibile la acest moment sunt încă neconfirmate oficial. Nu se cunosc deocamdată amploarea eventualelor pagube și nici dacă există persoane rănite sau victime.

Potrivit acelorași surse, echipajul navei s-ar afla în prezent în zona vasului, în bărcile de salvare. Autoritățile române au trimis mai multe ambarcațiuni pentru intervenție.

Intervenție de urgență în largul Mării Negre

După semnalarea incidentului, două nave de salvare ale ARSVOM – Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă aparținând Gărzii de Coastă s-ar fi deplasat către zona în care a fost raportată nava lovită.

Misiunea echipajelor de intervenție este de a verifica situația și de a acorda, dacă este necesar, sprijin persoanelor aflate la bord.

Deocamdată nu există o confirmare oficială privind natura exactă a incidentului, starea navei sau eventualele pagube produse în urma loviturii.

Nava ar fi plecat din Ucraina cu destinația Italia

Potrivit informațiilor transmise de sursele citate, nava ar fi plecat din Portul Izmail din Ucraina pe 18 septembrie.

Destinația indicată pentru vas ar fi fost Ravena, Italia.

Incidentul ar fi avut loc în timp ce nava se afla în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc și în zona platformei Pescăruș.

Nu sunt disponibile, la momentul publicării, informații oficiale care să confirme cauza exactă a incidentului sau circumstanțele în care nava ar fi fost lovită.

Echipajul s-ar fi refugiat în bărcile de salvare

Potrivit informațiilor obținute de sursele Antena 3 CNN, membrii echipajului s-ar afla în bărcile de salvare din apropierea navei.

Situația este monitorizată de echipele de salvare care se deplasează către locul indicat.

Prioritatea intervenției este verificarea stării membrilor echipajului și, dacă este necesar, evacuarea acestora în condiții de siguranță.

Până în acest moment, nu există informații oficiale privind existența unor victime.

Incidentul, în apropierea platformei Pescăruș

Zona în care ar fi avut loc incidentul se află în apropierea platformei petroliere Pescăruș, operată de Petrom, în largul Mării Negre.

Prezența unei nave comerciale în această zonă și intervenția echipajelor române de salvare fac ca autoritățile să verifice situația direct la fața locului.

Deocamdată nu este clar dacă platforma Pescăruș a fost afectată în vreun fel. Nu există informații confirmate oficial privind eventuale pagube produse instalației petroliere.

Informațiile sunt în curs de verificare, iar autoritățile nu au confirmat oficial, până la momentul publicării, toate detaliile privind incidentul.