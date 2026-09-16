Număr record de delfini morți pe litoralul românesc în această vară. Experții sunt îngrijorați

264 de delfini au fost găsiți morți pe plajele litoralului românesc. Statistica vine în urma acestui sezon estival și îi îngrijorează tot mai mult pe experți. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizărilor.

Peste 250 de delfini, găsiți morți pe litoralul românesc. Foto: Arhivă.

Aceste cazuri au fost raportate de-a lungul întregului litoral, de la Vadu și Corbu și până la Vama Veche. Specialiștii cred că acest fenomen ar putea avea legătură cu războiul din Ucraina și cu exploziile produse în largul Mării Negre.

264 de delfini, găsiți morți pe litoralul românesc

În același timp, în această vară, specialiștii au observat în timpul expedițiilor că doar 62 de delfini mai înotau în largul Mării Negre. Acest număr este mult mai mic decât în anii anteriori. Cele mai multe exemplare au fost găsite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodari, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării, chiar de către turiști.

„Anul acesta, până în prezent, am înregistrat 266 de eșuări, este anul cu cele mai multe eșuări înregistrate de când facem aceste monitorizări. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 – 45, practic am observat o dublare, iar anul acesta cumva eşuările au explodat. O cauză exactă nu am putut să o determinăm, din pricina faptului că majoritatea cazurilor care au ajuns la mal au fost stadii avansate de descompunere. Dintre cazuri au fost observate semne de prindere în plasa de pescuit, fie tăieturi sau fie plasa prinsă pe corp”, a declarat George Tudorache, voluntar la ONG-ul Mare Nostrum, conform protv.ro.

Mai există și cazuri fericite în care turiștii reușesc să salveze delfinii eșuați. Un biolog marin a povestit cum un pui de delfin, ce s-a apropiat prea mult de mal, a fost observat și salvat.

„Chiar săptămâna trecută am avut un caz, un pui de delfin, un delfin comun, care s-a apropiat foarte mult de mal în zona Tuzla și pe care turiștii l-au luat și l-au dus în larg și a putut fi salvat”, a declarat George Tudorache, biolog marin, conform euronews.ro.

Experții cred că fenomenul are legătură cu războiul din Ucraina

Doar 62 de exemplare au mai fost găsite în viață în cadrul expedițiilor efectuate de specialiști. Cu toate acestea, experții dau vina pe Războiul din Ucraina și cred că majoritatea mamiferelor care sunt în viață au migrat din cauza zgomotelor produse în largul Mării Negre.

„Ne-am dus mai departe să vedem dacă declinul e real, adică animalele au murit și pur și simplu s-au mutat. Și, discutând cu colegii din Turcia, vara aceasta ei au înregistrat peste 700 de exemplare în cadrul monitorizării acvatice, o creștere sau un număr destul de substanțial comparat cu cele 62 de exemplare de la noi, dar asta ne duce cu gândul că delfinii noștri au migrat către sud”, a explicat Marian Paiu, biolog marin, conform sursei menționate.