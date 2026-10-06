 Încă o lovitură dură pentru Eurovision 2027. O țară europeană renunță la concurs din cauza problemelor financiare
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Încă o lovitură dură pentru Eurovision 2027. O țară europeană renunță la concurs din cauza problemelor financiare

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Ediția Eurovision din 2027 se confruntă cu o nouă retragere. O țară europeană a anunțat că nu va participa la următoarea ediție a concursului muzical, invocând probleme financiare și reduceri ale bugetului televiziunii publice.

Eurovision
Eurovision Foto: arhiva

Decizia vine într-un moment deja complicat pentru organizatorii competiției, după ce mai multe state și-au exprimat opoziția față de participarea Israelului la Eurovision 2027.

Televiziunea publică a confirmat retragerea de la Eurovision

Televiziunea publică cehă a anunțat marți că nu va trimite un reprezentant la Eurovision 2027. Instituția a transmis că speră să revină în competiție în anii următori.

Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor”, a transmis postul public într-un mesaj publicat pe platforma X.

Participarea la Eurovision este realizată prin intermediul unui radiodifuzor membru al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER), organizația care coordonează concursul.

La ediția din 2026, desfășurată la Viena, Cehia a fost reprezentată de Daniel Zizka, cu piesa „Crossroads”. Artistul a încheiat competiția pe locul 16.

Țara nu a reușit până acum să câștige Eurovision.

Reducerile de buget au cântărit în decizia de retragere

Anunțul televiziunii publice vine pe fondul unor schimbări importante privind finanțarea serviciilor publice de radio și televiziune.

Guvernul condus de Andrej Babis intenționează să renunțe la actualul sistem de finanțare bazat pe redevențe plătite de telespectatori și să treacă la o finanțare directă de la bugetul de stat.

Planul este însoțit de reduceri ale cheltuielilor pentru televiziunea și radioul public. Cele două instituții au anunțat deja restructurări și modificări ale programelor.

Reforma finanțării nu a fost însă adoptată definitiv de Parlament.

Criticii se tem pentru independența televiziunii publice

Schimbarea modului de finanțare a provocat și reacții din partea organizațiilor care urmăresc libertatea presei.

Criticii proiectului susțin că o dependență mai mare de finanțarea directă de la stat ar putea afecta independența editorială a televiziunii și radioului public.

Printre vocile care au criticat planul se află și organizația Reporteri fără Frontiere (RSF). În luna iunie, televiziunea și radioul public au organizat o grevă simbolică în semn de protest față de reforma propusă.

Oponenții lui Andrej Babis susțin, de asemenea, că acesta ar putea urma modele politice din regiune în ceea ce privește relația dintre guvern și instituțiile media publice.

Eurovision 2027, afectat deja de mai multe retrageri

Retragerea Cehiei nu este singura problemă cu care se confruntă Eurovision înaintea ediției din 2027.

Irlanda și Spania au anunțat deja că nu intenționează să participe la următoarea ediție, în semn de protest față de prezența Israelului în concurs.

Radiodifuzorul public irlandez RTÉ și-a justificat decizia prin situația umanitară din Gaza și prin numărul mare de victime din conflict.

Subiectul participării Israelului a generat controverse și la ediția precedentă. Cinci state europene – Olanda, Islanda, Irlanda, Slovenia și Spania – au boicotat ediția din 2026, contestând decizia de a permite Israelului să participe în contextul războiului din Gaza.

Criticii au comparat situația cu excluderea Rusiei din Eurovision, după invazia Ucrainei.

O nouă provocare pentru organizatorii Eurovision

Ediția din 2027 va avea loc la Burgas, după victoria obținută în 2026 de artista bulgăroaică Dara.

Pentru organizatorii concursului, seria retragerilor anunțate înaintea competiției reprezintă o nouă provocare. Motivele sunt diferite: în cazul unor țări este vorba despre proteste politice legate de participarea Israelului, în timp ce retragerea Cehiei este legată de situația financiară a radiodifuzorului public.

Eurovision rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume, însă ediția din 2027 se conturează deja într-un context neobișnuit, marcat de dispute politice, probleme de finanțare și boicoturi.

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