România, în topul destinațiilor de vacanță „Cenușăreasă”! De ce Transilvania este considerată „un adevărat paradis” de britanici

România începe să atragă tot mai mult atenția turiștilor străini care își doresc vacanțe departe de destinațiile europene supraaglomerate. Transilvania a fost inclusă într-un clasament al locurilor mai puțin cunoscute, dar cu un potențial turistic uriaș, realizat în urma unui studiu pentru touroperatorul britanic Riviera Travel.

România, în topul celor mai bune și puțin cunoscute destinații de vacanță Foto: Shutterstock

Regiunea românească apare alături de alte destinații care au început să câștige rapid popularitate în rândul turiștilor. Conceptul folosit este cel al destinațiilor „Cenușăreasă” – locuri care, deși au peisaje, cultură și obiective spectaculoase, au rămas până acum în umbra unor destinații mult mai cunoscute.

Transilvania, mai mult decât legenda lui Dracula

Pentru turiștii britanici, Transilvania este asociată adesea cu povestea lui Dracula și cu Castelul Bran. Specialiștii în turism atrag însă atenția că regiunea are mult mai multe de oferit și poate fi o alegere atractivă în orice perioadă a anului.

Satele medievale, orașele cu arhitectură impresionantă și peisajele montane se numără printre principalele atracții ale zonei. Pentru iubitorii de natură, Transilvania oferă și posibilitatea unor drumeții în mijlocul peisajelor spectaculoase ale Carpaților.

Regiunea este apreciată și pentru fauna sălbatică. România găzduiește una dintre cele mai importante populații de urși bruni din Europa, iar turiștii pasionați de animale pot avea ocazia să îi observe în habitatul lor natural.

„Traseele de drumeție minunate fac din această zonă un adevărat paradis pentru iubitorii de drumeții, iar cei pasionați de animale ar trebui să fie cu ochii în patru, în căutarea urșilor bruni”, menționează sursa citată.

Cât costă o vacanță în Transilvania

Interesul pentru România se reflectă și în ofertele pregătite pentru turiștii britanici. Un circuit de opt zile care include Bucureștiul, satele medievale și Castelul Bran pornește de la 1.749 de lire sterline.

Pachetul include zborurile, cazarea în hoteluri de patru stele și serviciile unui ghid specializat. Astfel, turiștii pot descoperi mai multe dintre atracțiile României într-o singură călătorie. Transilvania nu este însă singura destinație care începe să fie descoperită de turiștii britanici.

Ce alte destinații au intrat în atenția britanicilor

În Asia, Sri Lanka este văzută drept o alternativă tot mai interesantă la Thailanda. Prețurile accesibile, serviciile de calitate și posibilitatea de a observa animale sălbatice fără aglomerația marilor obiective turistice contribuie la creșterea interesului pentru această țară.

Coreea de Sud se află, de asemenea, printre destinațiile care au înregistrat o evoluție spectaculoasă. Rezervările au crescut cu 167% față de anul precedent, interesul fiind alimentat inclusiv de popularitatea culturii pop și a gastronomiei sud-coreene, dar și de apariția unor noi curse aeriene directe.

În Europa, Slovenia este prezentată drept o alternativă pentru turiștii care își doresc peisaje alpine, lacuri și natură, dar caută o variantă mai accesibilă decât Elveția sau Austria.

Pe lista destinațiilor care au început să atragă tot mai mulți turiști se află și Uzbekistanul. Rezervările au crescut cu 42%, iar țara îi atrage pe britanici prin istoria Drumului Mătăsii, arhitectura orașelor precum Samarkand și posibilitatea de a călători pentru perioade scurte fără viză.

În acest context, includerea Transilvaniei în categoria destinațiilor „Cenușăreasă” arată că România începe să fie privită dincolo de imaginea asociată exclusiv cu legenda lui Dracula. Munții, satele istorice, castelele și natura sălbatică transformă regiunea într-o destinație tot mai interesantă pentru turiștii care vor să descopere locuri mai puțin aglomerate.