Cu câți bani poți vedea cireșii înfloriți din Japonia sau patria K-Pop, Coreea de Sud ? „Rezervările se fac cu cinci luni înainte”

2026 conturează un turist român mai curios, deschis către lumi îndepărtate, culturi diferite și experiențe care îl scot din traseele turistice convenționale. Rezervă din timp, își construiește vacanța în jurul unor experiențe și, după primul circuit, revine pentru următorul, într-o nouă parte a lumii.

Castelul Osaka în sezonul florilor de cireș, Japonia Foto: Exact Tours

Românii nu se mai limitează la circuite simple în Europa. În Top 5 destinații în 2026 se află Japonia, China, Coreea de Sud, marea revelație a acestui an, cu o creștere de aproape două ori față de 2025, Vietnam – Cambodgia și Uzbekistan, conform datelor agenției Exact Tours.

„Turiștii caută locuri speciale, nu doar o destinație pe care să o bifeze”

“Vedem tot mai clar că turiștii caută un motiv pentru care să ajungă într-un anumit loc, nu doar o destinație pe care să o bifeze. În Japonia vor să prindă perioada florilor de cireș și atmosfera festivalurilor tradiționale, în China vor să descopere contrastele dintre marile orașe ale prezentului și vestigiile unei civilizații milenare, iar în Coreea de Sud vor să vadă lumea pe care au descoperit-o prin muzică și seriale. Pentru noi, aceste preferințe sunt foarte importante atunci când construim circuitele: nu este suficient să ducem turistul într-o țară, trebuie să îi oferim motive reale să își dorească acea călătorie”, declară Olivia Berghianu, director executiv al agenției.

Olivia Berghianu Foto: Exact Tours

În Japonia, turiștii sunt atrași de momente: sfârșitul lui martie aduce Kyoto în sezonul spectaculos al florilor de cireș și al tradiției hanami, în timp ce, în aprilie, Takayama găzduiește celebrul său festival tradițional, cu care alegorice, procesiuni și parade nocturne.

În China, turiștii sunt atrași de contrastul spectaculos dintre tradițiile milenare și ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice. De la Marele Zid Chinezesc la podurile de sticlă, de la Munții Avatar - Zhangjiajie sau metroul Liziba din Chongqing, destinația surprinde prin felul în care patrimoniul, natura și ingeniozitatea inginerească coexistă.

Coreea de Sud atrage prin mixul dintre tradițional, palatele regale în care turiștii îmbracă portul tradițional coreean – hanbok, și modernism, podurile de sticlă peste mare, bibliotecile futuriste, cultura K-pop.

Busan, Coreea de Sud Foto: Exact Tours

Orientarea spre experiențe se vede și în comportamentul de cumpărare: 11% dintre turiștii din 2026 au adăugat excursii opționale peste pachetul de bază, cheltuind în medie 420 de euro de persoană. Majoritatea își planifică din ce în ce mai atent călătoria, iar rezervările s-au făcut cu aproximativ cinci luni înainte. Prețul mediu al unui pachet este 3.479 de euro în 2026, în creștere ușoară față de 2025, dar cu excursiile opționale incluse, cheltuiala medie reală ajunge la peste 3.500 de euro/persoană.

Turiștii români alocă bugete în creștere pentru 2027

Bugetul mediu pentru 2027, din rezervările realizate deja, a urcat la 3.945 de euro, cu 13% peste nivelul din 2026. Se caută circuite mai lungi și variante premium, iar Asia rămâne în preferințele turiștilor. Japonia are 19 plecări publicate între 8 martie și 23 aprilie, China se extinde cu circuite tematice spre Tibet, croaziere pe Yangtze și combinații China - Vietnam, Coreea de Sud primește circuite proprii cu Insula Jeju, iar Vietnamul este construit inclusiv în jurul calendarului cultural local, prin plecări de Tết – Anul Nou Vietnamez.

În același timp, oferta se extinde către destinații mai puțin întâlnite în piața turistică românească: Reunion și Mauritius, Patagonia, Venezuela, Panama, Insula Paștelui, Etiopia, Algeria, Madagascar, dar și spre Irak, Libia, Groenlanda.

Printre experiențele inedite se află croaziera de expediție în Antarctica din noiembrie 2027 cu Andrei Neagu, precum și croaziere în Pacificul de Sud.