Cine este românul care vrea să se întoarcă pe bicicletă din China: „Ne vedem pe drumuri, oameni buni!”

Un român a luat o decizie care transformă o călătorie deja spectaculoasă într-o adevărată aventură pe două roți. După ce a ajuns până în China, bărbatul a decis că nu vrea să se întoarcă acasă în mod obișnuit, ci să pornească într-un drum de mii de kilometri, pe bicicletă, cu destinația România.

Marius, românul care vrea să se întoarcă în România pe bicicletă din China Foto: Instagram

Planul a fost anunțat chiar de el pe Instagram, unde le-a povestit urmăritorilor că, deși trăise deja o experiență intensă, simțea că mai are ceva de descoperit. Dorința de a vedea lumea dintr-o altă perspectivă l-a făcut să aleagă o variantă mult mai dificilă pentru drumul spre casă.

„Am trăit deja o aventură nebună, dar, undeva în mine, simțeam că nu era suficient. Nu eram pe deplin mulțumit. Voiam mai mult. Voiam să văd lumea altfel, să o descopăr mai profund, să cunosc oamenii, locurile și culturile nu doar din treacăt”, a scris Marius.

Din China, spre România, pe bicicletă

Decizia de a reveni în țară pedalând a venit după ce aventurierul a ajuns în China. În loc să considere că experiența s-a încheiat odată cu sosirea în această țară, el a privit momentul ca pe începutul unei noi provocări.

„Așa că am luat o decizie: dacă tot am ajuns până în China, de ce să nu mă întorc acasă pe bicicletă?”, s-a întrebat românul.

Așa a luat naștere planul unei călătorii care îl va purta din China până în România. Deocamdată, românul spune că nu are toate detaliile puse la punct și că tocmai necunoscutul face parte din farmecul acestei experiențe.

„Și de aici a început o nouă aventură. Una fără hartă clară, fără un plan perfect și fără să știu exact unde mă va duce drumul… din China, până acasă, în România”, a mai transmis acesta.

O călătorie în care drumul este, de fapt, destinația

Pentru aventurier, întoarcerea pe bicicletă nu înseamnă doar parcurgerea unei distanțe impresionante. El își dorește să descopere țările prin care va trece într-un ritm diferit și să aibă ocazia să interacționeze cu oamenii și să cunoască locurile dincolo de experiențele obișnuite ale unui turist.

Lipsa unui traseu stabilit în detaliu pare să fie chiar una dintre provocările pe care și le-a asumat. În locul unui itinerar rigid, românul în vârstă de 38 de ani pornește la drum cu dorința de a vedea unde îl va purta aventura.

„Ne vedem pe drumuri, oameni buni!”.

Rămâne de văzut prin ce țări va trece Marius și cât va dura călătoria sa din China până acasă. Cert este că întoarcerea nu va fi una obișnuită: bicicleta va fi mijlocul de transport, iar fiecare kilometru parcurs va deveni parte dintr-o nouă poveste de călătorie.