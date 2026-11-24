Un bărbat în vârstă de 65 de ani din statul american Alabama a fost arestat și acuzat de trei capete de acuzare pentru crimă capitală, după ce autoritățile au descoperit trei persoane împușcate mortal într-o locuință din apropierea localității Goshen.

Crimă triplă în Alabama Foto: pexels

Cine este suspectul principal

Potrivit publicației People, James Hanks este suspectat că și-ar fi ucis soția, Kimberly Hanks, fiica, Elizabeth Dean, și pe iubitul acesteia, Michael Catic, în locuința familiei.

Investigația a început după ce autoritățile au primit o sesizare privind doi elevi de liceu care nu au fost preluați de membrii familiei după terminarea cursurilor. În încercarea de a-i găsi pe aparținători, polițiștii au ajuns la domiciliul familiei Hanks.

Acolo, James Hanks le-ar fi spus oamenilor legii că fiica sa și partenerul acesteia nu se aflau acasă și că nu știe unde s-ar putea afla. Totuși, anchetatorii au observat că mașinile celor doi se aflau în continuare în fața casei.

Suspiciunile au crescut după ce polițiștii au aflat că Kimberly Hanks nu se prezentase la serviciu, iar autoturismul ei era, de asemenea, parcat în curte. După ce nu au reușit să îl convingă pe bărbat să iasă din locuință, oamenii legii au intrat cu forța în casă.

Victimele ar fi fost surprinse în somn

În interior, anchetatorii au găsit cele trei victime cu răni provocate prin împușcare la nivelul capului. Potrivit informațiilor oferite de autorități, Elizabeth Dean și Michael Catic se aflau în pat și păreau să doarmă în momentul atacului.

Într-un alt dormitor a fost descoperită și Kimberly Hanks, care suferise la rândul ei o plagă împușcată la cap. Femeia era încă în viață când a fost găsită și a fost transportată de urgență la spital, însă a murit ulterior din cauza rănilor suferite.

Doi copii au fost preluați de rude

Autoritățile au anunțat că doi copii au fost încredințați membrilor familiei extinse, în timp ce ancheta continuă. Reprezentanții poliției au transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia victimei și pentru comunitatea afectată de tragedie.

De asemenea, angajatorul lui Kimberly Hanks, Troy Regional Medical Center, a transmis un omagiu emoționant. Instituția a precizat că femeia a lucrat timp de zece ani ca asistentă medicală în secția de terapie intensivă și coordonator de tură, fiind apreciată pentru profesionalismul și compasiunea de care a dat dovadă în relația cu pacienții și colegii săi.

„Kim și-a dedicat viața ajutorării celorlalți. Dragostea sa pentru profesia de asistent medical și pentru oamenii pe care i-a îngrijit nu va fi uitată niciodată”, au transmis reprezentanții centrului medical.