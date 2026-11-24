Albania atrage tot mai mulți străini datorită prețurilor considerate accesibile și a costurilor de trai mai mici decât în alte destinații europene. Totuși, mutarea într-o astfel de țară nu înseamnă neapărat cheltuieli reduse. O tânără din Ucraina, care locuiește alături de partenerul său în Albania, a făcut public bugetul lunar al cuplului, iar suma necesară pentru un trai confortabil a surprins-o chiar și pe ea: cel puțin 1.500 de euro.

Irina Doljenko. Foto: Instagram

Irina Doljenko, cunoscută pe Instagram sub numele de @irka_do, a prezentat într-un videoclip cheltuielile pe care le presupune viața de zi cu zi în țara balcanică. De la locuință și facturi până la cumpărături, restaurante și servicii de înfrumusețare, tânăra a explicat unde se duc cei mai mulți bani. Informațiile au fost preluate de publicația TSN, care citează Focus.

Cât plătește un cuplu pentru locuință și cumpărăturile lunare

O parte importantă din bugetul Irinei și al partenerului său este rezervată chiriei. Cei doi locuiesc într-un apartament spațios, situat chiar în centrul unui oraș turistic, pentru care achită 700 de euro în fiecare lună. La această cheltuială se adaugă facturile, care ajung la aproximativ 100 de euro.

„Ne-am mutat într-una dintre cele mai ieftine ţări din Europa şi, în sfârşit, am calculat cât cheltuim aici. Şi, sincer, am rămas puţin şocată. Chiria ne costă 700 de euro pe lună. Dar, pentru aceşti bani, locuim chiar în centrul unui oraş turistic, într-un apartament de 140 mp. La această sumă se adaugă încă 100 de euro pentru utilităţi, pentru că aici absolut totul funcţionează pe electricitate”, a povestit Irina.

„Cheltuim aproximativ 100 de euro pe săptămână”

Nici cumpărăturile alimentare nu sunt de neglijat. Pentru că preferă să aibă produse de calitate și să mănânce bine, cei doi alocă aproximativ 100 de euro în fiecare săptămână pentru alimente. În schimb, la capitolul îmbrăcăminte, cheltuielile sunt aproape inexistente, deoarece oferta din magazine nu este pe placul tinerei.

„Ne place să mâncăm bine şi cheltuim aproximativ 100 de euro pe săptămână. În schimb, haine nu cumpărăm deloc, pentru că aici pur şi simplu nu prea avem de unde. Înainte, cheltuiam foarte mulţi bani şi îmi făceam nervi cu saloanele locale. Odată a trebuit chiar să merg în Ucraina ca să mă pot vopsi cum trebuie”, a mărturisit tânăra.

Câți bani se duc pe restaurante, cafele și servicii de înfrumusețare

Pe lângă acestea, cuplul își rezervă bani și pentru timpul liber. Ieșirile la restaurant, cafelele și evenimentele organizate în comunitatea ucraineană reprezintă alte cheltuieli recurente, pentru care cei doi alocă aproximativ 200 de euro lunar.

Irina a povestit că unul dintre locurile pe care le frecventează este un local cu specific ucrainean, deschis în apropierea salonului de înfrumusețare.

„În plus, proprietarii salonului au deschis alături un local cu mâncare ucraineană şi cafea. Şi asta este foarte tentant, pentru că ai putea să nu mai pleci deloc de acolo. Aşa că pentru restaurante, cafele şi diverse evenimente mai cheltuim încă 200 de euro pe lună”, a explicat Irina.

Cum se compară cheltuielile din Albania cu cele din Germania, Ucraina și Bulgaria

Experiența Irinei a stârnit discuții pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au început să își prezinte propriile bugete și să compare prețurile din țările în care locuiesc. Printre destinațiile menționate s-au numărat Ucraina, Germania, Italia și Bulgaria.

„Noi, în Ucraina, cheltuim cel puţin 150 de euro pe săptămână pentru alimente, pentru trei persoane. Asta înseamnă minimum 600 de euro pe lună, dar numai pentru produse cumpărate din magazine precum ATB sau Varus. Dacă adăugăm şi celelalte cheltuieli pentru mâncare, mai sunt încă 200 de euro pe lună. E incredibil… În Italia cheltuiam cam la fel. Apartamentul e al nostru, dar asta deocamdată. Dacă va trebui să plecăm, chiar în alte oraşe din Ucraina va fi mai scumpă decât în Albania”, a comentat o persoană.

Și un utilizator stabilit în Germania a prezentat o parte dintre cheltuielile sale lunare, oferind și un reper în ceea ce privește veniturile. Acesta a menționat că lucrează ca inginer și încasează un salariu net de 2.350 de euro.

„Germania: chiria apartamentului - 1.300 de euro, facturile - 300 de euro, alimentele - 200 de euro, benzina - 100-150 de euro. Lucrez ca inginer. Salariul net este de 2.350 de euro.”

„Probabil că şi în Ucraina este la fel, doar că aici nu putem vorbi despre confort”

Un alt comentariu a atras atenția asupra diferenței dintre costurile de trai și posibilitatea de a avea un nivel de confort decent în Ucraina.

„Probabil că şi în Ucraina este la fel, doar că aici nu putem vorbi despre confort”, a scris o persoană.

O familie stabilită în Bulgaria a oferit, la rândul său, o listă detaliată a cheltuielilor:

„Locuim în Bulgaria. Chiria este de 550 de euro, utilităţile aproximativ 90 de euro, locul de parcare 100 de euro, internetul 17 euro, telefonul 8 euro, iar mâncarea pentru două persoane costă în jur de 300 de euro pe săptămână. Benzina este 150 de euro, iar asigurarea costă 25 de euro pe lună. Am locuit şi în Polonia, unde o cameră costa 500 de dolari.”