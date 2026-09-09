 Vacanța de coșmar a unor români în Albania. Ce au pățit: „Am ajuns inclusiv să fim înjurați”
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Vacanța de coșmar a unor români în Albania. Ce au pățit: „Am ajuns inclusiv să fim înjurați”

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Promovată intens pe rețelele sociale drept o alternativă spectaculoasă și accesibilă, Riviera Albaneză a lăsat un gust amar unei familii de turiști români. Experiența lor a declanșat o adevărată dezbatere în mediul online, împărțind călătorii în două tabere. 

Vacanță groaznică în Albania
Vacanță groaznică în Albania Foto: Pexels

Vacanța s-a transformat într-o succesiune de dezamăgiri: gunoaie la tot pasul, aglomerație sufocantă, mâncare sub așteptări și o atitudine ostilă din partea comercianților. Mărturia lor detaliată de pe un Forum Albania a încins spiritele pe forumurile de călătorii, generând reacții aprinse între susținătorii destinației și cei care au trăit experiențe similare.

Capcana iluziilor din online: gunoi, aglomerație extremă și tratament agresiv

Turiștii au descris destinația fără ocolișuri, comparând-o cu „o Indie îmbunătățită în stil european”, unde realitatea din teren contrastează izbitor cu imaginile idilice de pe internet.

Potrivit relatării lor, în afara proprietăților private și a resorturilor de lux domnește nepăsarea: străzi neasfaltate, trotuare distruse, doar 2-3 tomberoane pentru ansambluri întregi și mizerie revărsată pe spațiul public.

Plajele mici și arhipline au sporit senzația de sufocare, însă cel mai șocant aspect a fost interacțiunea cu localnicii. Românii au mărturisit că s-au simțit priviți exclusiv ca niște „bancomate ambulante”.

„Am ajuns inclusiv sa fim injurati pentru ca am vrut sa platim cu cardul. Pentru noi asta spune foarte multe despre nivelul de turism si despre mentalitatea pe care am intalnit-o acolo”.

La toate acestea s-au adăugat traficul dezorganizat, parcările imposibile, condusul haotic și mâncarea descrisă ca fiind printre cele mai slabe experiențe culinare din Europa.

 „Nu mai zic de soferi care conduc haotic parcarea este un cosmar traficul este dezorganizat iar strazile si trotuarele sunt in multe locuri intr-o stare deplorabila. Totul pare facut pe principiul „merge si asa”.

Comunitatea  s-a împărțit în două tabere: documentare slabă sau realitate dură?

Mărturia a declanșat imediat un val de comentarii contradictorii. O parte dintre internauți le-au reproșat autorilor postării că au pornit la drum fără o informare prealabilă, comparând nerealist destinația cu Italia sau Grecia, care implică adesea alte bugete.

„Din fericire, majoritatea de pe acest grup nu se lasa pacaliti de TikTok sau Instagram. Sunt oameni rezonabili cu asteptari realiste, care se documenteaza cat de cat inainte sa porneasca la drum. Albania, Grecia si Italia clar nu sunt la acelasi buget.

Aceștia au punctat că destinații precum Ksamil, Himare sau Sarande pot oferi cazări superbe, gazde primitoare și peisaje spectaculoase, argumentând că probleme de infrastructură sau mizerie se întâlnesc frecvent și în alte țări turistice consacrate precum Turcia, Egipt sau chiar insulele grecești.

„Is curioasa unde anume ati fost in Albania. Noi am fost anul acesta prima data in durres si dupa am plecat spre ksamil si nimic din ce ati scris nu am intalnit. Am mancat extrem de bine, dupa ksamil am mers in parga si vreau sa spun ca am mancat mai bine in ksamil”. 

De cealaltă parte, au existat voci care au confirmat haosul urbanistic din sezon și practicile neloiale ale comercianților, reamintind că o vacanță reușită ține nu doar de plajele fotografiate din unghiuri perfecte, ci și de calitatea serviciilor, infrastructură și respectul pentru client.

Cazuri similare semnalate de alți turiști

După doar câteva băi în mare, întreaga familie a căzut la pat cu stări severe de vomă, febră și deshidratare, fiind nevoită să își petreacă restul concediului căutând farmacii și tratamente în loc să se bucure de plajă.

Povestea împărtășită pe forum a declanșat imediat un val de reacții din partea altor călători români, care au mărturisit că au trecut prin episoade identice pe litoralul albanez.

Mulți au reclamat că s-au confruntat cu enterocolite agresive după contactul cu apa mării sau după ce au mâncat la terasele din zonă, avertizând că stațiunile aflate în plină dezvoltare suferă la capitolul infrastructură și igienă, iar problemele digestive au devenit un risc frecvent reclamat de cei care aleg Albania pentru vacanțele de vară.

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