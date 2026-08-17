Țara care „a umilit” Grecia și România: „Nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici”

Un vlogger român a mers în Albania pentru a descoperi unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, însă ceea ce a găsit acolo l-a surprins. Cosmin Avram a ajuns în Saranda și Ksamil și a făcut comparații cu litoralul românesc și cu Grecia, iar unele dintre concluziile sale au fost categorice. De la prețurile pentru cazare și mâncare până la atmosfera din stațiune, vloggerul a explicat de ce Albania i se pare o alternativă tot mai interesantă pentru turiștii români.

Un vlogger român a ajuns în Albania și a rămas impresionat de ceea ce a găsit în una dintre cele mai populare destinații turistice ale țării. Cosmin Avram a explorat orașul Saranda și a făcut comparații cu litoralul românesc și cu Grecia, iar concluzia sa a fost una surprinzătoare.

Vloggerul a început aventura în Albania cu o observație legată de faptul că localnicii cunosc limba română.

„Am ajuns într-o țară unde, din câte ați văzut chiar de la început, oamenii înțeleg limba română! Bine ați venit în Albania!”, spune vloggerul Cosmin Avram la începutul videoclipului publicat pe canalul său de YouTube.

Prima oprire a fost în Saranda, oraș aflat pe litoralul Mării Ionice și cunoscut pentru peisajele sale. Cosmin Avram a vrut să descopere dacă stațiunea merită comparația cu celebra Bora Bora.

„Mă aflu în Saranda. Mulți spun că aici vei găsi Bora Bora Europei. Rămâne de văzut! Explorăm fiecare colțișor”.

Pe parcursul vizitei, vloggerul a vorbit și despre istoria orașului și despre legătura pe care acesta o are cu România.

„Chiar aici, la loc de cinste, îl avem pe Nicolae Iorga”

„Acest loc a fost important timp de 2.000 de ani datorită poziției sale, asta înseamnă să ai ieșire la mare. Numele orașului vine de la mănăstirea celor 40 de sfinți, construită pe dealul Saranda.

Denumirea are origine grecească și înseamnă practic «cei 40 de sfinți», care erau soldați creștini, potrivit tradiției, și au fost uciși pentru credința lor în secolul al IV-lea. Așa că de la numele mănăstirii, în timp, a apărut și numele orașului.

Dar, pentru noi Saranda are și o legătură istorică foarte interesantă, motiv pentru care chiar aici, la loc de cinste, îl avem pe Nicolae Iorga, iar mai jos ne spune că a fost istoric și politician român. Prin scrierile sale a ajutat la întemeierea statului modern albanez, fondator și conducător al Institutului Român din Albania de Studii și Cercetare Arheologice din Saranda.

Regele Albaniei i-a oferit lui Nicolae Iorga un teren chiar aici, pe malul Mării Ionice, drept recunoștință pentru contribuția lui la studierea istoriei Albaniei și pentru sprijinul acordat acestei țări.

După care, Iorga a donat o parte din teren statului român, iar atunci a fost înființat un institut românesc de cercetare. Practic, România a avut pentru o perioadă un mic teren la Marea Ionică destinat culturii și cercetării.

Din câte se pare, această legătură nu a fost uitată, pentru că aici, pe promenadă, avem bustul lui Nicolae Iorga. Dar, după venirea comuniștilor la putere în Albania, terenul și clădirea institutului român au fost confiscate.

După căderea regimului, proprietatea a ajuns în mâini private, iar România încearcă de ani de zile să o recupereze”, a mai explicat vloggerul.

Cazarea din Saranda, comparată cu Mamaia și Corfu

Pe lângă obiectivele turistice și istoria locului, Cosmin Avram a analizat și prețurile din Saranda. Vloggerul a făcut chiar o comparație între stațiunea albaneză, litoralul românesc și insula Corfu.

„Eu compar, fără să vreau, cu litoralul românesc. Ce văd aici mi se pare peste. Când vine vorba despre cazare, noi aici plătim 62-63 de euro (...) Cea mai bună cazare dacă ar fi să compar Mamaia, Corfu și Saranda!

Aceasta este cea mai bună cazare raportată la prețul plătit! (...) E tipul de loc unde aș mai veni, iar prețurile sunt foarte bune (...) Noi aseară am mâncat cu 34 de euro 4 feluri de mâncare și o apă”.

După ce a analizat costurile pentru cazare și mâncare, Cosmin Avram a fost atent și la prețurile carburanților și ale produselor pe care turiștii le cumpără în mod obișnuit. Vloggerul a făcut din nou comparații cu Grecia și a remarcat o diferență importantă în ceea ce privește aspectul orașului.

„Am dat și peste un peco. 10 lei litrul de motorină, 10 lei litrul de benzină. Au același preț, iar gazul este mai ieftin. Cafeaua, de asemenea, mult mai bună decât cea din Grecia (...)

Orașul este, fără să exagerez, mult mai curat decât Corfu. Mult, mult mai curat! Oamenii pun mai mult preț pe aparențe aici”.

Cosmin Avram a ajuns în Ksamil

În cea de-a doua zi a călătoriei, Cosmin Avram și Andreea au plecat spre Ksamil, o altă destinație populară de pe litoralul albanez. Aici, vloggerul a încercat să afle de unde vine comparația cu Bora Bora și a analizat plajele, apa și atmosfera din stațiune.

„Am aflat care este faza cu Bora Bora. Este o plajă aici care se numește așa, cred că cei care fac videoclipuri de aici și le pun pe internet fac această confuzie.

Să vedem dacă seamănă cu Maldive sau cu Bora Bora. Văd asemănările. Arată ca la noi cu aceste șezlonguri, aceste umbreluțe și foarte multă lume. Îmi place, aici pe lux și opulență la prima vedere. Apa și nisipul alb sunt, da, ca în Maldive (...)

Mulți români, am intrat pe plajă și am auzit și în stânga și în dreapta limba română.

Fără doar și poate este un loc unde și eu aș veni în concediu! Seamănă foarte mult cu locurile de fițe din Mamaia sau Mamaia Nord, doar că aici apa este de vis. Apa este cea din Maldive.

Mi-a plăcut Saranda, dar aici trebuie să veniți pentru mare, pentru vacanță, nu există grad de comparație! Totul este wow! Peste tot este frumos. Și, peste tot avem prețurile afișate, ceea ce îmi place foarte mult”.