Orașul din România în care o familie de turiști străini a ales să petreacă trei săptămâni: „Arhitectura de aici te face să te oprești din mers”

O familie de turiști străini a ajuns în România după un zbor de aproximativ o oră de la Istanbul și a ales să se stabilească pentru următoarele săptămâni în Brașov. Experiența lor a fost prezentată într-un material publicat pe YouTube, unde familia a povestit cum a decurs prima zi petrecută în orașul din Transilvania.

După sosirea în România, turiștii au petrecut o noapte în București, iar apoi au pornit într-o călătorie de aproximativ trei ore spre Brașov. Planul lor este să locuiască în oraș timp de trei săptămâni, în cadrul unei șederi de o lună în România.

Prima zi a fost dedicată explorării orașului, iar familia a pornit spre centrul istoric fără să știe prea bine cum funcționează transportul public local. Cu un abonament pentru muzee și încălțămintea pregătită pentru mers, turiștii au pornit din cartierul în care locuiau spre centrul Brașovului.

Drumul spre centrul Brașovului, prima aventură

Chiar înainte de a ajunge în zona istorică, familia a avut parte de câteva momente neașteptate. A trebuit să treacă pe lângă câțiva câini de pază foarte vocali și să găsească o stație de autobuz, fără să fie complet sigură că se află în locul potrivit.

În cele din urmă, turiștii au reușit să urce în autobuzul corect și să ajungă în oraș.

„Am bâjbâit până la o stație de autobuz despre care nu eram deloc siguri că este cea corectă și apoi, cumva, am reușit să urcăm în autobuzul potrivit spre oraș, ca localnicii. Mică victorie”, au povestit turiștii.

Odată coborâți și îndreptându-se spre Piața Sfatului, atmosfera s-a schimbat. Străzile au devenit mai înguste, clădirile mai vechi, iar privirile turiștilor au fost atrase de acoperișurile cu aspect gotic și de celebrul nume „BRASOV”, amplasat pe dealul verde.

„Arhitectura de aici îți face ceva – pur și simplu te oprește din mers”, au spus aceștia, explicând că ajungeau să se oprească din mers pentru a privi clădirile din jur.

Muzeul de Istorie și Biserica Neagră, printre primele opriri

Prima vizită a fost la Muzeul de Istorie din Piața Sfatului. Familia se aștepta la o vizită scurtă, însă experiența s-a dovedit mai interesantă decât anticipase. Turiștii au petrecut mai mult timp printre exponate, iar copiii au fost atrași în special de săbiile cavalerilor teutoni și de armele medievale.

Unul dintre momentele preferate ale celui care a povestit experiența a fost cel în care soția sa s-a oprit pentru a citi cu voce tare și a traduce o carte în limba germană din anul 1712.

După cele două etaje ale muzeului, familia a continuat plimbarea prin Piața Sfatului și a ajuns la Biserica Neagră. Interiorul impunător al lăcașului de cult i-a impresionat pe turiști, care l-au descris drept întunecat, grandios și copleșitor într-un mod plăcut.

În timpul vizitei, aceștia au cumpărat și bilete pentru concertul de orgă programat sâmbătă.

Cozonacul secuiesc și Poarta Ecaterinei, parte din aventura familiei

În drumul dintre Biserica Neagră și Poarta Ecaterinei, familia a descoperit un stand de unde a cumpărat kürtőskalács, desertul devenind rapid una dintre atracțiile preferate ale copiilor.

Turiștii au continuat să mănânce în timp ce se plimbau, experiența fiind descrisă ca puțin haotică, dar pe deplin meritată.

A urmat Poarta Ecaterinei, prezentată în material ca ultima poartă medievală a orașului Brașov care s-a păstrat. Familia a apreciat faptul că a putut vedea un element atât de vechi și bine conservat, chiar dacă cei mai mici membri ai grupului au fost mai interesați de desert.

Ultima oprire a zilei a fost la Prima Școală Românească. Aici, însă, planurile nu au mers exact așa cum și-ar fi dorit. Familia a ajuns în momentul în care poarta principală urma să se închidă, iar lucrările de renovare au limitat accesul la anumite zone. În plus, filmarea în interiorul bisericii nu era permisă.

Turiștii au reușit să viziteze parțial expoziția de la etaj și au plecat fără să vadă tot ceea ce își propuseseră.

Chiar și așa, familia a considerat că prima zi în Brașov a fost una reușită: „Dacă orașul acesta este pe lista voastră, cu siguranță ar trebui să fie.”