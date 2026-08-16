 O scenă de la Mănăstirea Nicula a creat discuții aprinse. Imaginile cu pelerinii care merg în genunchi și în coate au devenit virale: „Mi-e și puțin milă”
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VideoO scenă de la Mănăstirea Nicula a creat discuții aprinse. Imaginile cu pelerinii care merg în genunchi și în coate au devenit virale: „Mi-e și puțin milă”

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Un videoclip publicat recent de la Mănăstirea Necula, de la slujba Adormirii Maicii Domnului, a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Un utilizator a distribuit pe platforma Reddit imagini cu credincioșii care merg în genunchi și în coate, astfel că s-au strâns sute de reacții.

Mănăstirea Nicula. Foto: basilica.ro
Mănăstirea Nicula. Foto: basilica.ro

Mersul în genunchi și coate este un ritual tradițional practicat de mulți pelerini, ca gest de smerenie, pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, unii sunt sceptici cu privire la această practică.

Credincioșii merg în genunchi și în coate la Mănăstirea Nicula

Un utilizator Reddit a distribuit videoclipul publicat de Monitorul de Cluj, în care credincioșii sunt surprinși în timp ce merg în genunchi și în coate în curtea Mănăstirii Nicula. Pe aceeași temă, o altă persoană a întrebat care este semnificația acestui gest. 

În fiecare an, mii de oameni din diferite colțuri ale țării, dar și din străinătate, merg timp de trei zile la Mănăstirea Nicula, acolo unde se roagă. Enoriașii vin pentru slujba dedicată Maicii Domnului și pentru icoana Maicii Domnului, cunoscută ca fiind făcătoare de minuni. Aceasta a fost scoasă din biserică și așezată în aer liber, moment care se întâmplă o singură dată pe an.

Icoana a fost pictată de preotul Luca din Iclod şi se spune că în urmă cu peste 300 de ani a lăcrimat timp de 26 de zile. De atunci, e considerată făcătoare de minuni.

„În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, pelerinii păstrează unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de la Nicula: înconjoară vechea biserică de lemn mergând în genunchi și pe coate, în timp ce rostesc rugăciuni”, se arată în descrierea videoclipului postat de publicația locală.

Imaginile au stârnit controverse

Pe Reddit a început o întreagă discuție pe această temă, împărțind utilizatorii în două tabere. Criticii și cei sceptici îi acuză pe credincioși de ipocrizie, susținând că un astfel de gest nu reflectă și comportamentul lor din viața de zi cu zi. 

Tot ăștia a doua zi lovesc animale, înjură, etc.”/ „Și a doua zi te împing cu forța să prindă loc înaintea ta în autobuz plin la 8 dimineața”/ „Aceleași persoane care te lovesc cu bastonul în autobuz dacă nu le dai locul pe scaun”/ „Pentru că e mai ușor să faci asta decât să ai coloană vertebrală și să ceri scuze persoanelor pe care le-ai rănit”

În același timp, unii au invocat și versete biblice pentru a argumenta că în credință nu este nevoie să faci un spectacol public sau să te supui la suferință. 

„Matei 6:5-13

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri!”, este versetul publicat de un internaut.

Internauții sunt și empatici

Pe de altă parte, există și internauți care au îndemnat la respect. Aceștia au atras atenția că stigmatizarea credincioșilor și folosirea unor etichete jignitoare la adresa lor reprezintă discurs de ură și lipsă de empatie față de oamenii care, de multe ori, se confruntă cu suferințe, boli sau necazuri profunde și caută alinare prin credință.

„Cu un ochi râd, cu unul plâng. Mi-e și puțin milă de ei pentru că intuiesc că n-au o viață prea ușoară dacă au ajuns să facă asta. Bănuiesc că după ritualul ăsta unii speră la minuni, alții la izbăvire și sigur mai sunt unii care nici nu știu de ce participă”.

„Sunt superstițioși. Altfel cred că sunt oameni buni. Fiecare e liber să facă ce vrea fără să fie comentat de alții atât timp cât nu îi deranjează”.

Dezbaterea nu s-a oprit aici. În același timp, un utilizator și-a exprimat punctul de vedere menționând că unele religii au fost dezvoltate pe frică și vinovăție, astfel că cei credincioși simt nevoia de a-și spăla păcatele. Aici, alt internaut i-a răspuns: „Sau poate că n-au greșit cu nimic. Poate că le-a decedat cineva drag, poate că s-au îmbolnăvit, poate că au pierdut 40 de ani în rahatul ăla de comunism”.

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