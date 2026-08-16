Tragedie în Ungaria: 12 oameni au murit după ce un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-un șanț

Tragedie pe o șosea din Ungaria, după ce un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-un șanț. Premierul ungar, Peter Magyar, a anunțat că 12 persoane și-au pierdut viața. De asemenea, zece persoane au fost rănite. Polițiștii vin cu primele informații despre cauza accidentului.

Autobuzul polonez a intrat în șanț, după care răsturnat. Accidentul a avut loc pe o șosea din estul Ungariei. În vehicul se aflau 57 de pasageri și doi șoferi. Polițiștii dezvăluie care ar fi cauza accidentului.

12 morți și 10 răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Ungaria

Incidentul a avut loc pe o autostradă, în apropierea orașului Mezokeresztes din estul Ungariei. Autobuzul cu 57 de pasageri se îndrepta spre orașul Nyiregyhaza când s-a produs accidentul. În vehicul se aflau și doi șoferi, pe lângă cei 57 de pasageri. 12 și-au pierdut viața, iar cel puțin 10 au fost răniți. cei din urmă au fost transportați la spital, conform Reuters.

Într-o postare pe Facebook, premierul Peter Magyar a confirmat incidentul și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. De asemenea, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exprimat regretul cu privire la această tragedie.

„Cu profundă tristețe am primit vestea tragică a accidentului de autobuz polonez din Ungaria, în care au murit atât de mulți dintre compatrioții noștri”, se arată în postarea lui Nawrocki de pe platforma X.

Cauza accidentului

Poliția a declarat că informațiile preliminare indică faptul că șoferul ar fi adormit la volan. Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a descris incidentul drept un „accident tragic”. El a declarat că oficialii consulari polonezi sunt în contact cu autoritățile maghiare și că Ministerul de Externe va furniza informații verificate.

„Un autobuz înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza... a ieșit de pe porțiunea dreaptă de drum, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. Informațiile preliminare sugerează că șoferul a adormit probabil”, a declarat poliția pe site-ul său.