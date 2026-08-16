 Rezultate Loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la 6/49
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Rezultate Loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la 6/49

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Duminică, 16 august, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La runda de joi, 13 august, Loteria Română a acordat peste 22.000 de câștiguri în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei. 

Tragere Loto duminică, 16 august. Foto: arhivă
Tragere Loto duminică, 16 august. Foto: arhivă

Tot atunci, un român a luat premiul cel mare, cel mai mare câștig din istoria 6/49. Un jucător din Oradea a plecat acasă cu peste 10 milioane de euro, după ce a pus un bilet de 8,50 de lei. Ce premii sunt puse în joc pentru tragerea de duminică.

Tragere loto duminică, 16 august

Loteria Română a anunțat că în urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026, s-a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea de duminică, 16 august 2026. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei, adică peste 751.800 de euro.

La Joker, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei, însemnând peste 738.400 de euro. La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 321.100 de lei, adică peste 44.000 de euro, iar la categoria a III-a avem un report de peste 98.000 de lei (peste 18.700 euro).

Reportul la Noroc Plus este de 644.200 de lei, adică peste 122.800 de euro. Cei care joacă la Loto 5/40 trebuie să știe că la categoria I este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro). Cât despre Super Noroc, aici se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

S-a luat marele premiul la Loto

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 52.839.623,04 de lei (peste 10,07 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul a fost jucat într-o agenție din Oradea. Potrivit directorului general al Loteriei Române, Ionuț Andrei, aceasta agenție este una dintre locațiile modernizate, rebranduite.

„Pentru mine, există și un detaliu care face această veste cu atât mai specială: biletul câștigător a fost jucat într-una dintre agențiile Loteriei Române modernizate în cadrul amplului proces de reamenajare pe care l-am început în ultimii ani.

Am pornit de la o nouă identitate vizuală și am continuat, pas cu pas, agenție cu agenție, cu transformarea locațiilor Loteriei Române în spații moderne, mai primitoare și mai apropiate de ceea ce trebuie să fie astăzi un brand național cu o tradiție de peste un secol”, a anunțat directorul general al Loteriei Române.

Aici, numerele câștigătoare la 6/49 au fost:  45, 12, 13, 44, 36, 37

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