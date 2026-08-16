 ANM a extins codul galben de caniculă. România, lovită apoi de furtuni puternice și vijelii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

ANM a extins codul galben de caniculă. România, lovită apoi de furtuni puternice și vijelii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie a extins codul galben de caniculă. Astfel, mai multe județe sunt sub avertizare în perioada următoare. Experții anunță, ulterior, o răcire accentuată și furtuni.

Val de căldură urmat de furtuni. Foto: unsplash.com/ magnific.com
Val de căldură urmat de furtuni. Foto: unsplash.com/ magnific.com

ANM vine cu vești nu tocmai bune pentru ziua de luni, 17 august, și marți, 18 august. A fost extins codul galben pentru mai multe județe, apoi se anunță furtuni torențiale și scăderea temperaturilor. Cum va fi vremea în următoarele două zile.

A fost extins codul galben de caniculă

ANM a anunțat că luni, 17 august, mai multe județe din România vor fi sub avertizare de cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Atenționarea este valabilă pe tot parcursul zilei de luni, 17 august, în intervalul 10.00-21.00.

Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, acolo unde mercurul din termometre va ajunge până la 37 de grade Celsius.

„Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest”, arată ANM.

Codul galben de caniculă s-a extins. Foto: ANM
Codul galben de caniculă s-a extins. Foto: ANM

România va fi lovită de furtuni puternice

Ulterior, țara noastră va fi lovită de furtuni puternice și de vijelii. De asemenea, temperaturile vor scădea brusc în noaptea de luni spre marți. Meteorologii spun că vremea rea va ține pe parcursul zilei de de 18 august, până la ora 21.00. În nord, centru, vest și sud-vest, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei.

„Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni”, mai arată ANM.

Ghid de cumpărături

FotoJet (58) jpg
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase Rețete
horoscop, foto shutterstock jpg
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026 Horoscop
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!” www.fanatik.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care David Popovici e recunoscător că s-a născut în România: „La prima vedere nu pare un avantaj” as.ro
image
De ce tot mai mulți oameni pun o lingură metalică la geam. Explicația acestui truc simplu playtech.ro
image
Cristi Balaj face lumină în cea mai controversată fază a derby-ului Rapid – Dinamo. Horațiu Feșnic, vinovat de eliminarea lui Pancu: „Lipsă de diplomație a arbitrului” www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
nicusor dan la fagaras jpg
VideoNicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele Național
loto istock jpg
Rezultate Loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la 6/49 Național
EF 18A Spain 16527586494 jpg
O dronă a fost doborâtă în apropiere de Galați de un F-18 spaniol: „Aliații noștri sunt alături de noi” Național
Madonna foto Shutterstock jpg
Madonna împlinește 68 de ani. Povestea spectaculoasă a marii artiste Fapt divers
la volan foto pixabay jpg
Afecțiunile care nu permit unei persoane să conducă. Ce trebuie să știe cei care vor să dea de carnet, potrivit unui medic Fapt divers
image png
FotoCâinele sau muntele? Testul care spune ce ascunzi în suflet. Răspunsul te poate surprinde Fapt divers
Iepuri în Australia. Foto. Science.org
Cadoul care a devenit un coșmar pentru Australia. Cum au ajuns 24 de iepuri să provoace un dezastru ecologic Fapt divers
Design fără titlu (5) png
VideoCe a cumpărat de mâncare cu 200 de lei un turist aflat la Costinești: „Să știți ce buget aveți când veniți la mare” Național
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net