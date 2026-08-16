ANM a extins codul galben de caniculă. România, lovită apoi de furtuni puternice și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a extins codul galben de caniculă. Astfel, mai multe județe sunt sub avertizare în perioada următoare. Experții anunță, ulterior, o răcire accentuată și furtuni.

ANM vine cu vești nu tocmai bune pentru ziua de luni, 17 august, și marți, 18 august. A fost extins codul galben pentru mai multe județe, apoi se anunță furtuni torențiale și scăderea temperaturilor. Cum va fi vremea în următoarele două zile.

A fost extins codul galben de caniculă

ANM a anunțat că luni, 17 august, mai multe județe din România vor fi sub avertizare de cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Atenționarea este valabilă pe tot parcursul zilei de luni, 17 august, în intervalul 10.00-21.00.

Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, acolo unde mercurul din termometre va ajunge până la 37 de grade Celsius.

„Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest”, arată ANM.

România va fi lovită de furtuni puternice

Ulterior, țara noastră va fi lovită de furtuni puternice și de vijelii. De asemenea, temperaturile vor scădea brusc în noaptea de luni spre marți. Meteorologii spun că vremea rea va ține pe parcursul zilei de de 18 august, până la ora 21.00. În nord, centru, vest și sud-vest, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei.

„Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni”, mai arată ANM.