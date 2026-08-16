 O dronă a fost doborâtă în apropiere de Galați de un F-18 spaniol: „Aliații noștri sunt alături de noi”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O dronă a fost doborâtă în apropiere de Galați de un F-18 spaniol: „Aliații noștri sunt alături de noi”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 4.44. Atunci, sistemele au identificat o dronă care a pătruns în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova.

O dronă a fost doborâtă în Galați de un F-18 spaniol. Foto: Ministry of Defense of Spain
O dronă a fost doborâtă în Galați de un F-18 spaniol. Foto: Ministry of Defense of Spain

Astfel, un F-18 spaniol a intervenit și a doborât-o la aproximativ 24 de kilometri de Galați. Autoritățile anunță că resturile ar putea fi găsite între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată.

Dronă doborâtă în Galați

Sistemele au identificat dispozitivul la ora 4.44. Ulterior, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole a identificat drona a doborât-o la ora 5.01. Ministerul Apărării Naționale confirmă incidentul.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01”, conform MApN.

Unde s-ar găsi resturile de dronă

Ministerul a menționat că resturile de dronă ar putea fi găsite între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată. Aproximativ 20 de minute mai târziu de la doborârea dronei alarma aeriană pentru județul Galați s-a oprit. Și ministrul apărării, Radu Miruță, a reacționat la incident și a felicitat piloții spanioli.

„Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a anunțat Miruță.

Localnicii s-au speriat

Localnicii susțin că în jurul orei 5 dimineața au văzut pe cer o lumină puternică pe cer și au auzit o bubuitură. „Da, am auzit. Am ieșit, am văzut o luminiță acolo. Acum, ce-o vrea Dumnezeu. Jale mare!”, a spus cineva, conform stirileprotv.ro.

„Da, era o luminiță roșie, am văzut-o de dimineață. Ne-am speriat și copii și nepoții și toți. Eu nu m-am panicat, asta este”, a spus un alt localnic.

Ghid de cumpărături

Adelina Pestritu, foto Instagram jpg
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți” Vedete românești
alina puscau si dan alexa jpg
VideoCe a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu” PrimeTime
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League www.fanatik.ro
image
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
David Popovici, show şi în tribune! Şi-a dat jos tricoul la noul record mondial: „Una dintre cele mai bune curse” as.ro
image
Cum ajung două apartamente identice din același bloc să aibă facturi foarte diferite. Etajul nu este singurul motiv playtech.ro
image
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
loto istock jpg
Rezultate Loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la 6/49 Național
Madonna foto Shutterstock jpg
Madonna împlinește 68 de ani. Povestea spectaculoasă a marii artiste Fapt divers
la volan foto pixabay jpg
Afecțiunile care nu permit unei persoane să conducă. Ce trebuie să știe cei care vor să dea de carnet, potrivit unui medic Fapt divers
image png
FotoCâinele sau muntele? Testul care spune ce ascunzi în suflet. Răspunsul te poate surprinde Fapt divers
bonnie tyler jpg
VideoBonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă Internațional
Iepuri în Australia. Foto. Science.org
Cadoul care a devenit un coșmar pentru Australia. Cum au ajuns 24 de iepuri să provoace un dezastru ecologic Fapt divers
Design fără titlu (5) png
VideoCe a cumpărat de mâncare cu 200 de lei un turist aflat la Costinești: „Să știți ce buget aveți când veniți la mare” Național
tineri gen z jpg
Locul de muncă pe care tinerii îl evită, deși oferă salarii de 3.200 de euro, primă de Crăciun și transport decontat Internațional
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net