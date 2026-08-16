O dronă a fost doborâtă în apropiere de Galați de un F-18 spaniol: „Aliații noștri sunt alături de noi”

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 4.44. Atunci, sistemele au identificat o dronă care a pătruns în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova.

Astfel, un F-18 spaniol a intervenit și a doborât-o la aproximativ 24 de kilometri de Galați. Autoritățile anunță că resturile ar putea fi găsite între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată.

Dronă doborâtă în Galați

Sistemele au identificat dispozitivul la ora 4.44. Ulterior, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole a identificat drona a doborât-o la ora 5.01. Ministerul Apărării Naționale confirmă incidentul.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01”, conform MApN.

Unde s-ar găsi resturile de dronă

Ministerul a menționat că resturile de dronă ar putea fi găsite între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată. Aproximativ 20 de minute mai târziu de la doborârea dronei alarma aeriană pentru județul Galați s-a oprit. Și ministrul apărării, Radu Miruță, a reacționat la incident și a felicitat piloții spanioli.

„Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a anunțat Miruță.

Localnicii s-au speriat

Localnicii susțin că în jurul orei 5 dimineața au văzut pe cer o lumină puternică pe cer și au auzit o bubuitură. „Da, am auzit. Am ieșit, am văzut o luminiță acolo. Acum, ce-o vrea Dumnezeu. Jale mare!”, a spus cineva, conform stirileprotv.ro.

„Da, era o luminiță roșie, am văzut-o de dimineață. Ne-am speriat și copii și nepoții și toți. Eu nu m-am panicat, asta este”, a spus un alt localnic.