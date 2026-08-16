Lovitură de milioane în Italia: trei tablouri celebre, furate în doar trei minute. Cine sunt suspecții

O anchetă desfășurată timp de cinci luni în provincia Parma, Italia, a dus la arestarea a cinci cetățeni ai Republicii Moldova, suspectați că ar fi implicați într-o serie de furturi și jafuri. Printre faptele investigate se află și dispariția a trei opere de artă de la Fundația Magnani Rocca.

Lucrările, realizate de Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse și Paul Cézanne, au fost recuperate de autoritățile italiene. Valoarea totală a acestora este estimată la aproape 10 milioane de euro.

În același dosar sunt cercetate în libertate alte patru persoane de origine moldovenească. Ancheta a fost coordonată de Procuratura din Parma și desfășurată de Carabinierii din Parma împreună cu unitatea specializată în protejarea patrimoniului cultural, notează TVR Moldova.

Trei tablouri, furate în mai puțin de trei minute

Furtul de la Fundația Magnani Rocca, din Mamiano di Traversetolo, a avut loc în noaptea de 22 spre 23 martie. Potrivit anchetatorilor, autorii au forțat una dintre ușile clădirii și au reușit să pătrundă în interior.

Operațiunea ar fi fost extrem de rapidă. Hoții ar fi acționat în mai puțin de trei minute, reușind să plece cu cele trei opere de artă.

Printre lucrările dispărute se afla „Les poissons”, realizată de Renoir și evaluată la aproximativ trei milioane de euro. A fost furată și „Still Life with Cherries”, semnată de Paul Cézanne, a cărei valoare este estimată la aproximativ șase milioane de euro.

Cea de-a treia operă este „Odalisque on the Terrace”, realizată de Henri Matisse și evaluată la circa 20.000 de euro.

În total, valoarea estimată a celor trei tablouri se apropie de 10 milioane de euro.

Operele nu au părăsit zona Parmei

După ce furtul a devenit public, anchetatorii au urmărit traseul suspecților și au continuat investigațiile în provincia Parma și în localitățile din apropiere.

Potrivit informațiilor din anchetă, operele nu au fost scoase din zona Parmei. Acestea ar fi fost ascunse într-un dulap, unde au fost descoperite în timpul perchezițiilor efectuate de autoritățile italiene.

Recuperarea tablourilor a reprezentat una dintre principalele reușite ale anchetei desfășurate timp de cinci luni de Carabinierii din Parma și unitatea pentru protecția patrimoniului cultural.

Anchetatorii descriu gruparea investigată drept „structurată și organizată”. În total, nouă persoane de origine moldovenească sunt cercetate în acest dosar.

Cinci persoane au fost arestate

Printre persoanele arestate se numără Constantin Ciobanu, Sergiu Matenco, Mihail Ciobanu, Ion Rotari și Andrei Ciobanu. Alte patru persoane sunt cercetate în libertate, potrivit informațiilor prezentate de TVR Moldova și preluate în articolul citat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost implicată și în alte furturi comise în provincia Parma și în zonele din apropiere, iar dispariția celor trei opere de la Fundația Magnani Rocca reprezintă una dintre faptele investigate.

Recuperarea tablourilor a fost primită cu bucurie de reprezentanții Fundației Magnani Rocca. Stefano Roffi, directorul științific al instituției, a descris momentul drept „o zi fericită”.

Potrivit acestuia, recuperarea celor trei lucrări permite ca operele să fie reunite cu restul colecției. Celebrele tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost astfel găsite înainte ca dispariția lor să se transforme într-o pierdere definitivă pentru patrimoniul artistic al fundației.