Incident în timpul zborului! Un avion cu sute de pasageri a aterizat de urgență pe Otopeni

Momente de îngrijorare pentru pasagerii unui avion care a decolat de la Cluj cu destinația Antalya. Aeronava ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare, iar în urma incidentului ar fi fost redirecționată către București, unde a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni.

Aeroport Otopeni Foto: shutterstock

La bordul avionului se aflau sute de pasageri. Aeronava ar fi ajuns în siguranță la sol, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. Pasagerii urmează să fie evaluați, dacă situația o va impune, după aterizarea pe aeroportul din București.

Avionul, redirecționat către Otopeni după incident

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce aeronava a decolat de la Cluj, în timp ce se îndrepta spre Antalya. Avionul ar fi lovit o pasăre în timpul zborului, iar acest lucru a determinat redirecționarea aeronavei către Aeroportul Otopeni.

Aterizarea s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar avionul a ajuns la sol fără să fie raportate victime. În acest moment, nu sunt cunoscute eventualele probleme tehnice provocate de impactul cu pasărea, scrie Digi24.

La bord se aflau sute de persoane, iar atenția este acum îndreptată către verificarea aeronavei și evaluarea pasagerilor. Incidentul urmează să fie analizat pentru a se stabili dacă avionul a suferit avarii în urma impactului.

Când ar putea continua aeronava cursa spre Antalya

Deocamdată, nu este clar când va putea avionul să își continue călătoria către Antalya. Aeronava trebuie verificată pentru a se determina dacă impactul cu pasărea a provocat eventuale avarii care ar putea împiedica reluarea zborului.

Pasagerii au ajuns în siguranță la sol, iar până la acest moment nu au fost semnalate victime. În funcție de rezultatul verificărilor, urmează să fie stabilite măsurile necesare și momentul în care cursa va putea fi reluată.

Incidentul de pe ruta Cluj-Antalya a necesitat astfel redirecționarea aeronavei către București, unde aceasta a efectuat aterizarea de urgență. Rămâne de văzut ce vor indica verificările tehnice și dacă avionul va putea pleca mai departe către destinația inițială.