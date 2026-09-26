 Care sunt mai avantajoase, ouăle mici mai ieftine sau cele mai mari și mai scumpe? Pentru ce variantă ar trebui să optăm
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Care sunt mai avantajoase, ouăle mici mai ieftine sau cele mai mari și mai scumpe? Pentru ce variantă ar trebui să optăm

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Este deja cunoscut faptul că pe rafturile magazinelor din România și nu doar din România, ci și din întreaga Uniune Europeană, găsim ouă de diferite dimensiuni. Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai avantajoase? Cele S, M, L sau XL?

Ce ouă sunt mai avantajoase, cele mici sau cele mari?
Ce ouă sunt mai avantajoase, cele mici sau cele mari? Foto: piabay.com

Mulți dintre cumpărători aleg ouăle mai mari, care sunt și puțin mai scumpe. Pentru a ne da seama de care variantă este mai avantajoasă trebuie să facem un calcul să vedem diferența la gram, nu la greutate.

Care ouă sunt mai avantajoase, cele mai sau cele mai mici?

Așadar, la raft vedem ouă de diferite categorii, în funcție de greutate. Cele S au o greutate sub 53 de grame, cele M între 53 și 63 de grame, ouăle L sunt între 63 și 73 de grame, iar cele XL peste 73 de grame.

Un ou din categoria L poate fi cu 15–20% mai greu decât unul M. Între un ou S și unul L diferența ajunge ușor la 30%. Dacă plătești proporțional mai mult pe bucată, nu câștigi aproape nimic la conținut, scrie evz.ro.

Cum se face calculul

Așadar, pentru a afla care variantă este mai avantajoasă trebuie să împărțim prețul la greutate. De exemplu, pentru un ou M la 1 leu plătim aproximativ 1,70-1,75 de lei la 100 de grame, iar pentru un ou L la 1,30 de lei plătim undeva la 1,90 lei la 100 de grame. 

În acest context, oul mai mic este mai avantajos. De obicei, ouăle L sau XL sunt mai potrivite atunci când preparăm prăjituri, bezele, sau, în general, rețete în care volumul oului contează. Merită prețul plătit doar dacă nu este cu mult mai mare decât un ou de categorie inferioară. În caz contrar, plătești doar dimensiunea și nu neapărat mai mult conținut.

Per total, ouăle din categoria M are cel mai bun raport calitate-preț în majoritatea magazinelor. Sunt suficient de mari pentru uz casnic zilnic. Recomandarea este să nu urmărești doar mărimea oului, ci și prețul pe cofraj. Poți verifica greutatea și poți calcula apoi prețul pe gram. Astfel eviți să plătești mai mult pentru același conținut.

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