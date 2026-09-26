 Papa Leon al XIV-lea, moment impresionant la Paris. Au fost sute de mii de participanți la slujbă
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VideoPapa Leon al XIV-lea, moment impresionant la Paris. Au fost sute de mii de participanți la slujbă

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Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat de o mulțime impresionantă în cea de-a doua zi a vizitei sale în Franța. După ce a traversat bulevardul Champs-Élysées în papamobil, fiind aclamat de credincioși, suveranul pontif a oficiat sâmbătă o slujbă în Place de la Concorde, eveniment la care au participat aproximativ 700.000 de persoane.

Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea Foto: Profimedia

Îmbrăcat în veșminte bisericești pregătite special pentru această ocazie, papa a ajuns la locul ceremoniei în sunet de orgă și instrumente de alamă. În același timp, după o perioadă în care vremea fusese nefavorabilă, soarele și-a făcut timid apariția deasupra celebrei piețe din Paris.

Papa Leon al XIV-lea, aclamat de mulțimea de pe Champs-Élysées

Pentru a ajunge la altarul amenajat temporar în apropierea obeliscului din Place de la Concorde, papa Leon al XIV-lea a traversat Champs-Élysées cu papamobilul. Suveranul pontif a zâmbit, a salutat oamenii aflați de-a lungul traseului și a binecuvântat mai mulți bebeluși.

Numeroși credincioși au ajuns cu ore înainte pentru a avea șansa de a-l vedea. Slujba a început la ora locală 15:00 și a durat aproximativ o oră și jumătate.

„Probabil că nu voi vedea nimic, dar nu contează. Important este că suntem atât de mulți”, a declarat Marie-Hélène pentru AFP, în timp ce se afla în apropierea Arcului de Triumf.

În mijlocul mulțimii s-au aflat și activiste ale asociației feministe catolice Magdala. Acestea au desfășurat un banner cu un verset din Evanghelie, „Fericiți cei ce însetează cu dreptate”, exprimând dorința ca femeile să fie „pe deplin primite” în Biserică.

În apropierea scenei din Place de la Concorde au fost prezente și mai multe personalități politice franceze. Printre acestea s-au numărat Edouard Philippe, Gabriel Attal și Marine Le Pen, care a fost însoțită de Jordan Bardella.

Președintele Emmanuel Macron, care l-a întâmpinat pe papă la sosirea în Franța și l-a primit ulterior la Palatul Élysée, nu a participat la slujbă. Șeful statului a fost reprezentat de soția sa, Brigitte Macron. La ceremonie a fost prezent și premierul Sébastien Lecornu.

Mesajul papei despre pace, refugiați și rolul femeilor

Vizita de sâmbătă a venit după o primă zi în care papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat de zeci de mii de oameni. Vineri, aproximativ 300.000 de persoane l-au urmărit în centrul Parisului, în timp ce se deplasa cu papamobilul. În aceeași seară, pontiful a fost aclamat de aproximativ 80.000 de tineri pe Stade de France din Saint-Denis.

Papa Leon al XIV-lea și-a început cea de-a doua zi în Franța cu o vizită la Maison Bakhita, o asociație umanitară aflată într-un cartier muncitoresc din nordul Parisului. Acolo, suveranul pontif a stat de vorbă cu refugiați afgani și nigerieni.

„Această casă mărturisește întregului oraș că este posibil să ne întâlnim și să trăim împreună în demnitate și pace”, a declarat papa.

În discursul său, Leon al XIV-lea a vorbit și despre felul în care sunt construite societatea și comunitățile, punând accent pe pace, încredere și incluziune.

„Istoria Bisericii și a umanității (...) nu este scrisă de cei care dau impresia că înving prin a se impune și a ocupa spațiu, ci de cei care «fac loc», stabilesc procese de pace, promovează încrederea și încurajează viața”, a subliniat suveranul pontif.

Papa a făcut, de asemenea, un apel privind recunoașterea contribuției femeilor în societate, îndemnându-i pe oameni „să recunoască rolul fundamental al femeilor în construirea unei civilizații a iubirii”.

Robert Francis Prévost, devenit papa Leon al XIV-lea în mai 2025, a susținut în mod constant apărarea demnității exilaților și refugiaților.

După slujba din Place de la Concorde, papa Leon al XIV-lea urma să părăsească Parisul și să se îndrepte spre Lourdes, următoarea etapă a vizitei sale în Franța. Călătoria pontifului va continua luni la Metz.

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