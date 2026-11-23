Jensen Huang s-a întors în fruntea Nvidia, după ce consiliul de administrație al companiei a decis să îl reinstaleze în funcțiile de CEO, președinte și membru al boardului. Decizia vine la mai puțin de două săptămâni după ce acesta a renunțat la pozițiile de conducere, în urma unui scandal legat de viața personală și de suspiciuni privind posibile implicații de securitate națională.

Jensen Huang Foto: Profimedia

Anunțul a fost făcut luni, 23 noiembrie 2026, iar hotărârea consiliului de administrație a fost adoptată în unanimitate. Huang, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre fondatorii companiei care a devenit un actor central în dezvoltarea tehnologiei inteligenței artificiale și unul dintre cei mai importanți oameni din industria semiconductorilor, scrie People.

Conducerea Nvidia a decis să îl readucă pe Jensen Huang în funcție

Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a fost confirmată oficial de companie, care a precizat că decizia intră în vigoare imediat. Consiliul de administrație a transmis că a analizat situația și a consultat inclusiv reprezentanți ai administrației americane înainte de a lua hotărârea.

„Suntem încrezători că reinstalarea domnului Huang nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională”, a transmis Nvidia în comunicatul publicat luni.

Președintele boardului, Harvey Jones, și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru liderul companiei, afirmând că membrii consiliului au încredere deplină în acesta.

Decizia reprezintă o schimbare semnificativă față de poziția exprimată de Nvidia în urmă cu doar câteva zile. Compania anunțase anterior că nu intenționează să îl readucă pe Huang în funcție, invocând dezvăluirea unor comportamente personale incompatibile cu regulile interne, standardele și cultura organizațională.

Scandalul care a dus la demisia lui Jensen Huang

Demisia lui Jensen Huang, anunțată pe 12 noiembrie, a fost legată de un scandal care a atras atenția atât asupra vieții sale personale, cât și asupra unor posibile implicații geopolitice. Acesta a recunoscut că a fost infidel soției sale, Lori, cu care are doi copii adulți, ambii ocupând poziții importante în cadrul Nvidia.

Relatările din presă au menționat o presupusă relație cu o femeie de afaceri din China, Alice Huang, care nu este rudă cu CEO-ul Nvidia. Unele persoane din comunitatea de intelligence americană ar suspecta-o că ar avea legături cu spionajul, acuzații pe care China le-a respins.

În același timp, au apărut informații despre presupuse relații ale lui Huang cu două angajate ale companiei. Nvidia anunțase la începutul lunii noiembrie că va desfășura o investigație independentă pentru a verifica dacă liderul său a fost vizat de o operațiune de intelligence străină.

Jensen Huang urmează să depună mărturie în fața Congresului american în luna decembrie, în contextul controversei.

Nvidia, în centrul competiției globale pentru inteligența artificială

Nvidia a devenit una dintre cele mai valoroase companii din lume, iar tehnologia sa este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Compania, care și-a început activitatea concentrându-se pe grafica pentru computere, a ajuns să furnizeze cipuri utilizate pe scară largă în dezvoltarea și antrenarea sistemelor AI.

În contextul rivalității tehnologice dintre Statele Unite și China, accesul la produsele Nvidia pe piața chineză este strict reglementat, iar controlul exporturilor de cipuri reprezintă un subiect important în relațiile dintre cele două puteri.

După reinstalarea sa, Jensen Huang a transmis că este onorat să revină la conducerea companiei și că își asumă responsabilitatea cu o nouă determinare.

„Sunt onorat să revin la Nvidia și să conduc una dintre cele mai importante companii tehnologice din lume, la începutul unei noi revoluții industriale”, a declarat acesta.