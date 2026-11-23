Alex Coita, un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea Sânnicolau Român, județul Bihor, demonstrează că o notă modestă la Evaluarea Națională nu dictează viitorul profesional atunci când există ambiție și pasiune pentru o meserie.

Povestea unui tânăr care a demonstrat că se poate Foto: Ebihoreanul

După ce a intrat la școala profesională cu media 5,70, adolescentul a reușit să își transforme complet parcursul educațional, absolvind cei trei ani de studiu cu media 9,36, obținând calificarea de electrician, câștigând premii la competiții de specialitate și fiind nominalizat la o gală națională.

Acum, tânărul a făcut următorul pas decisiv: a reluat clasa a XI-a la liceu, cu obiectivul clar de a susține examenul de Bacalaureat și de a urma o facultate de inginerie.

De la sfatul tatălui la independență financiară încă din clasa a IX-a

În urmă cu trei ani, după finalizarea gimnaziului, Alex nu știa încotro să se îndrepte, iar media 5,70 nu îi oferea prea multe variante. Cel care i-a deschis orizontul a fost tatăl său, de profesie lăcătuș mecanic, care l-a încurajat să ia în calcul învățământul profesional pentru a avea o meserie sigură.

„M-a întrebat dacă mă consider băiat de profesională sau băiat de liceu. Auzisem și eu de tineri cu liceu care vindeau la magazin și nu voiam să ajung așa”, a povestit Alex pentru Ebihoreanul.

Deși inițial s-a gândit la mecanica auto, o vizită la un service din sat l-a făcut să își schimbe opțiunea, alegând în cele din urmă specializarea electrician exploatare joasă tensiune, în sistem dual, la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, o decizie inspirată și de tradiția familiei, întrucât bunicul său fusese electrician, iar unchiul său lucrează în același domeniu.

Odată ajuns la liceu, tânărul a descoperit că îi place să învețe, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În fiecare dintre cei trei ani de școală profesională a obținut medii de peste 9, primind bursă de merit, bursă pentru învățământul tehnologic și un stimulent lunar din partea companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER). Cu tot cu alocație, veniturile sale au ajuns la circa 1.500 de lei pe lună: „Dintr-a IX-a, eu n-am mai cerut bani de la părinți, nici măcar pentru haine. A meritat să învăț”, a mărturisit adolescentul.

Pasiunea pentru automatizări l-a determinat să rămână la școală și după ore, la clubul tehnic coordonat de profesorul Dorin Chiș, iar în timpul practicii a insistat să meargă pe teren alături de echipele DEER Bihor pentru a învăța să lucreze cu instalații electrice complexe.

Premii naționale, practică în Grecia și planul de a deveni inginer

Munca și seriozitatea i-au adus recunoaștere atât în țară, cât și în străinătate. În 2025, Alex a obținut locul al doilea la etapa regională și locul al șaselea la nivel național în cadrul concursului „Electricianul Junior”. La începutul acestui an, a fost selectat pentru un stagiu de practică de două săptămâni în Grecia, printr-un proiect Erasmus+, unde a montat tablouri electrice, prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat sub îndrumarea unui electrician local. Mai mult, parcursul său l-a propulsat printre finaliștii Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual de la București, fiind nominalizat la categoria „Meseriașul Anului” și devenind singurul elev din Bihor prezent în competiție.

Deși a absolvit școala profesională cu media 9,36 și are deja o calificare căutată pe piața muncii, Alex nu vrea să se oprească aici. În această toamnă, s-a reînscris în clasa a XI-a, la filiera liceală a aceluiași colegiu din Oradea, pentru a putea susține Bacalaureatul și a urma ulterior o facultate de profil, visul său fiind să devină inginer.