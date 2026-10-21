 Un pensionar și-a uitat ghiozdanul cu 100.000 de euro într-o gară din Viena. Cum s-a încheiat totul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un pensionar și-a uitat ghiozdanul cu 100.000 de euro într-o gară din Viena. Cum s-a încheiat totul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O călătorie cu trenul s-a transformat într-un coșmar cu final neașteptat pentru un pensionar german, care a lăsat în urmă un rucsac cu o sumă impresionantă de bani.

A uitat 100.000 de euro într-un rucsac, în gara din Viena
A uitat 100.000 de euro într-un rucsac, în gara din Viena Foto: shutterstock

Bărbatul transporta peste 100.000 de euro în numerar, sumă destinată achitării unui avans pentru o proprietate imobiliară. Spre norocul proprietarului, bagajul a fost predat intact serviciilor feroviare și a ajuns în custodia autorităților vieneze.

Cum a fost salvată averea: chitanțele care au făcut diferența

După ce rucsacul a fost recuperat din tren, funcționarii de la biroul central de obiecte pierdute din Viena au inventariat conținutul acestuia. 

Pe lângă teancurile groase de bancnote, în interior se aflau mai multe chitanțe și extrase de cont recente. Aceste documente bancare au reprezentat cheia identificării rapide și fără echivoc a proprietarului de drept, înainte ca acesta să apuce să declare dispariția banilor. 

„Bineînțeles, a fost extrem de bucuros și recunoscător când a venit să-și recupereze banii”, a declarat Sandra Holzinger, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Gestionare a Deșeurilor și Curățenie Strădală din Viena (MA 48), instituția care gestionează serviciul municipal de obiecte găsite,  potrivit Heute.   

Bilanțul obiectelor uitate la Viena: de la zeci de mii de euro la proteze dentare probate pe loc

Cazul pensionarului german este doar unul dintr-o serie impresionantă de restituiri consemnate de autoritățile din capitala Austriei.

În cursul anului 2025, la biroul de obiecte pierdute au fost înregistrate 126.000 de bunuri predate de cetățeni onești sau de personalul din transportul public, iar mai mult de 57.000 dintre acestea s-au întors la posesorii lor legali.

Statistica pe anul 2025 reflectă o diversitate uriașă de obiecte rătăcite: aproximativ 19.000 de portofele, 7.100 de genți și rucsacuri, aproape 30.000 de acte de identitate, peste 10.000 de smartphone-uri și în jur de 9.600 de legături de chei.

Pe lângă bunurile uzuale, funcționarii se confruntă și cu situații comice sau bizare. Emsada Kurbegovic, coordonatoarea biroului de obiecte pierdute, a povestit pentru ServusTV că oamenii își uită frecvent inclusiv dispozitivele medicale: „Unii vienezi își pierd chiar și protezele dentare și se întorc să le recupereze”.

Aceasta a relatat cum un bărbat s-a prezentat la ghișeu și și-a introdus direct în gură proteza găsită pentru a demonstra funcționarilor că îi aparține. T

Totodată, sumele totale uitate anual și predate la birou se ridică în mod constant la 30.000–40.000 de euro, iar cele mai noi gadgeturi lansate pe piață ajung la sediul MA 48 la scurt timp după apariția în magazine.

Ghid de cumpărături

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu jpg
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
banner bucatar sorin bontea jpg
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef Vedete românești
image
Vești pentru pensionarii militari: indexarea ar putea fi mai mare decât la civili. Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare adevarul.ro
image
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă observatornews.ro
image
Ce ar însemna impozitul la valoarea de piață. Economist: "Taxa pe o casă în București ar putea ajunge la 12.000 de euro pe an" www.antena3.ro
image
Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!” www.fanatik.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Will & Kate, gest menit să ”le dea peste nas” lui Harry și Meghan? Alegerea lor dinaintea dineului pare a fi o lecție pentru Ducii de Sussex okmagazine.ro
image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
rocă jpg
Piatra rară care se vinde cu 5.000 de euro gramul. Cum o poți recunoaște și unde poate fi găsită Fapt divers
pasageri avion jpg
Parlamentul European schimbă regulile pentru zborurile anulat. Ce trebuie să știe pasagerii Național
înșelăciune Iași jpg
O achiziție de 130.000 de euro s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Iași. Ce a pățit: „Ajungem în stradă!” Național
tânăr dispărut în Argentina jpg
9.000 de euro, recompensă pentru găsirea unui tânăr dispărut în urmă cu 5 luni. Trei polițiști au fost arestați Internațional
dovleci de Halloween jpg
Ce fel de dovleci se sculptează pentru Halloween. Soiul cel mai potrivit pentru decorațiuni Fapt divers
cultura fructul dragonului jpg
Fructul rezistent la secetă care a îmbogățit un fermier. Cum a ajuns la un profit anual de 185.000 de euro dintr-o plantă exotică Fapt divers
cauciucuri jpg
Ce indică semnele roșii și galbene aplicate pe cauciucurile noi. Detaliul ignorat de aproape toți șoferii Fapt divers
walt wizard statuie papa profimedia jpg
I-a făcut statuie Papei Leon! Artistul Walt Wizard a realizat sculptura din silicon medical Internațional
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net