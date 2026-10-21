Un pensionar și-a uitat ghiozdanul cu 100.000 de euro într-o gară din Viena. Cum s-a încheiat totul

O călătorie cu trenul s-a transformat într-un coșmar cu final neașteptat pentru un pensionar german, care a lăsat în urmă un rucsac cu o sumă impresionantă de bani.

A uitat 100.000 de euro într-un rucsac, în gara din Viena Foto: shutterstock

Bărbatul transporta peste 100.000 de euro în numerar, sumă destinată achitării unui avans pentru o proprietate imobiliară. Spre norocul proprietarului, bagajul a fost predat intact serviciilor feroviare și a ajuns în custodia autorităților vieneze.

Cum a fost salvată averea: chitanțele care au făcut diferența

După ce rucsacul a fost recuperat din tren, funcționarii de la biroul central de obiecte pierdute din Viena au inventariat conținutul acestuia.

Pe lângă teancurile groase de bancnote, în interior se aflau mai multe chitanțe și extrase de cont recente. Aceste documente bancare au reprezentat cheia identificării rapide și fără echivoc a proprietarului de drept, înainte ca acesta să apuce să declare dispariția banilor.

„Bineînțeles, a fost extrem de bucuros și recunoscător când a venit să-și recupereze banii”, a declarat Sandra Holzinger, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Gestionare a Deșeurilor și Curățenie Strădală din Viena (MA 48), instituția care gestionează serviciul municipal de obiecte găsite, potrivit Heute.

Bilanțul obiectelor uitate la Viena: de la zeci de mii de euro la proteze dentare probate pe loc

Cazul pensionarului german este doar unul dintr-o serie impresionantă de restituiri consemnate de autoritățile din capitala Austriei.

În cursul anului 2025, la biroul de obiecte pierdute au fost înregistrate 126.000 de bunuri predate de cetățeni onești sau de personalul din transportul public, iar mai mult de 57.000 dintre acestea s-au întors la posesorii lor legali.

Statistica pe anul 2025 reflectă o diversitate uriașă de obiecte rătăcite: aproximativ 19.000 de portofele, 7.100 de genți și rucsacuri, aproape 30.000 de acte de identitate, peste 10.000 de smartphone-uri și în jur de 9.600 de legături de chei.

Pe lângă bunurile uzuale, funcționarii se confruntă și cu situații comice sau bizare. Emsada Kurbegovic, coordonatoarea biroului de obiecte pierdute, a povestit pentru ServusTV că oamenii își uită frecvent inclusiv dispozitivele medicale: „Unii vienezi își pierd chiar și protezele dentare și se întorc să le recupereze”.

Aceasta a relatat cum un bărbat s-a prezentat la ghișeu și și-a introdus direct în gură proteza găsită pentru a demonstra funcționarilor că îi aparține. T

Totodată, sumele totale uitate anual și predate la birou se ridică în mod constant la 30.000–40.000 de euro, iar cele mai noi gadgeturi lansate pe piață ajung la sediul MA 48 la scurt timp după apariția în magazine.